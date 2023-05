Im neuen Stück der Theatergruppe des Gesangvereins 1883 Oberhausen „Cola, Cash und Kaugummi“ des Autors Bernd Goubold geht’s hoch her. Die junge dynamische Wirtin Sabine Sauer (Ann-Kathrin Hitziger) will frischen Wind in die Gastwirtschaft zum „Alten Seewirt“ bringen.

Die Dorfkneipe, idyllisch am See gelegen im wunderschönen Oberhausen, ist sowas von altbacken, da muss einfach etwas Neues her. Doch neu heißt auch stressig. Darauf kann seitens des hiesigen Gemeinderates gerne verzichtet werden. Anders ausgedrückt: Alteingesessen trifft auf jung und dynamisch. Das geht erstmal gründlich daneben. Bürgermeister Anton Knackig (Andreas Brudermann) und sein Stellvertreter Johann Klemmer (Jürgen Hitziger) wollen alles so belassen, wie es schon seit Jahren ist.

Sie verkehren in dem alten Wirtshaus täglich bei Bier und Weißwurst und regieren vom dortigen Stammtisch aus das kleine Dorf. Fast schon hoffnungslos steht Wirtin Sabine Sauer so viel männlichem Starrsinn entgegen. Doch nicht nur von Bürgermeisterseite werden ihr Steine in den Weg gelegt, sondern auch von deren Frauen. Die Liga für Erhalt von Sitte und Anstand wird von der Bürgermeistergattin Lieselotte Knackig (Nicole Dauer), deren Freundin Klara Klemmer (Christine Scheib) sowie der Sekretärin des Bürgermeisters Rosemarie Knöpfle (Julia Sprenger) und Gemeinderätin Gisela (Nicole Kubetzki) hochgehalten. Die vier Damen machen ihr es schwer, dem Lokal modisches Flair zu verleihen.

Der Gemeindearbeiter wird zum Wirt

Doch die Wirtin klügelt einen raffinierten Plan mit ihren Freunden Marco (Christian Schmitt), Karin (Selina Kubetzki) und Tommy (Benedikt Lischer) aus. Es soll sich etwas tun: Eine Tauchschule und eine Wasserskianlage sollen entstehen. Der Bürgermeister will sich einfach nicht umstimmen lassen und so wird kurzerhand der Gemeindearbeiter Peter Schnell (Walter Bauer) zum zukünftigen Wirt ernannt. Ob das gut geht?

Das ist der Beginn eines lustigen Verwirrspiels. Die „Amis“ kommen ins Spiel und sogar ein Typ aus Barbelroth zieht seine Fäden. Man darf gespannt sein, wer die Oberhand behält. Souffleuse Marlene Hitziger ist dafür zuständig, dass die Akteure ihren Text sicher können. Um die Maske kümmert sich Ina Brudermann und als Regisseur fungiert Jürgen Hitziger.

Info

Die Termine für die Aufführungen in der Gemeinschaftshalle Oberhausen sind: Samstag, 6. und 13. Mai, um 20 Uhr, sowie Sonntag, 7. und 14. Mai, um 19 Uhr. Kartenvorverkauf bei Familie Boos, Telefon 06343 61664, mittwochs 19 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftshalle oder an der Abendkasse.