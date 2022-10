Wo brummt der dienstälteste Kühlschrank in SÜW? Das möchte die Kreisverwaltung wissen und verspricht, das älteste Gerät durch ein effizientes Neugerät zu ersetzen. Denn Altgeräte sind echte Energiefresser.

Ob in der Garage, im Keller oder in der Küche: Wo steht der älteste Kühlschrank im Landkreis SÜW? Diese Frage stellt die Kreisverwaltung. Wer bei der Aktion mitmacht und den Altersrekord knackt, bekommt vom Kreis ein energieeffizientes Neugerät geschenkt. „Geräte lang zu nutzen, ist gut – da sind sich Großeltern, Öko-Institut und Bauchgefühl einig. Aber gilt das für alle Elektrogeräte?“, fragt die Kreisverwaltung. Bei der sogenannten Weißware, zu denen etwa Kühlschränke und Waschmaschinen gehören, verhalte es sich so: je älter, desto ungünstiger. Ihr großer „Energiehunger“ mache gerade alte Geräte zur Belastung für die Haushaltskasse – und die Umwelt. Denn bis heute sei die Stromproduktion in Deutschland mit CO 2 -Emissionen, Luftschadstoffen und Umweltschäden verbunden.

Der Kreis rechnet vor: Eine handelsübliche Kühl-Gefrierkombination aus dem Jahr 2001 verbraucht etwa 400 bis 500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr. Moderne Kühlschränke verbrauchen dagegen bis zu 70 Prozent weniger Energie. Das macht sich auch am Geldbeutel bemerkbar: Verbraucher sparen mit einem Neugerät jährlich über 100 Euro ein. Positiver Nebeneffekt: Es wird auch viel weniger Kohlestrom benötigt. Alte Geräte könnten daher nach 15 bis 20 Jahren überprüft und guten Gewissens ersetzt werden, sagt die Verwaltung.

Teilnahme bis 11. November möglich

Wer denkt, den ältesten Kühlschrank im Gebrauch zu haben, kann sich bei der Kreisverwaltung melden. Der Gewinner bekommt nicht nur ein Neugerät, die Kreisverwaltung sorgt auch für die Entsorgung des alten Stromfressers. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Bewusstsein schaffen für den Energieverbrauch von Geräten und aufzeigen, wo auch im Privaten bares Geld gespart werden kann“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

Teilnahme

Wer mitmachen will, schickt eine Bewerbung mit Namen, Wohnort, einem Foto mit dem funktionstüchtigen alten Kühlschrank und einem Altersnachweis (zum Beispiel Kaufbeleg, Anleitung, Typenschild oder Ähnliches) per E-Mail an klimaschutz@suedliche-weinstrasse.de. Einsendeschluss ist Freitag, 11. November.