St. Martin hat eine neue Urlaubsbroschüre herausgebracht, die Vorfreude auf hoffentlich bald bessere Zeiten weckt. „Mit der Herausgabe unseres Urlaubsmagazins gerade jetzt, wo Gastronomie und Hotellerie immer noch geschlossen sind, wollen wir auch positiv auf die Zeit nach dem Lockdown einstimmen, Hoffnung machen auf bessere Zeiten und unsere Gäste dazu animieren, uns wieder zu besuchen, sobald das möglich ist“, so Frank Moll, Beigeordneter in St. Martin.

Zahlreiche stimmungsvolle Fotos und viele Informationen über St. Martin, Kirrweiler und Umgebung hält in der Hand, wer sich die neue Broschüre „St. Martin – Einzigartig“ bei der Tourist-Info im Ort bestellt oder abholt. Neben der Vorstellung der Gastgeber, Winzer und Gastronomen sind auch kleine Porträts der Einzelhändler im Ortskern zu finden. Was die alle zwei Jahre erscheinende Broschüre zum Lesestoff macht, sind zahlreiche Artikel, die auf Besonderheiten hinweisen, die auch für so manchen Pfälzer neu sein dürften. Wer weiß beispielsweise, dass es in „Made“ ein privates Küchenmuseum in Katsches Kelterhaus gibt, das Einblick in 300 Jahre Küchengeschichte gibt?

Sprachkurs „Mademerisch-Deutsch“

Vorschläge für Rundwanderungen und Infos zu den Fernwanderwegen, die den Ort berühren, werden ergänzt durch Anregungen für Radfahrer. Natürlich darf in einer Region, die für ihre Lebensfreude bekannt ist, auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen. Die Tipps zu Einkehrmöglichkeiten reichen von den Probiermöglichkeiten bei Weingütern über Straußwirtschaften und Wanderhütten bis zu Gourmet-Restaurants. Passend eingestreut finden sich kleine Blöcke des Sprachkurses „Mademerisch – Deutsch“, der nicht nur Touristen die Verständigung mit den Einheimischen erleichtert, sondern auch Einheimische zum Schmunzeln bringt. Auch eine Doppelseite mit Kochrezepten von Mademer Spezialitäten fehlt nicht in dem Magazin.

Die Broschüre ist laut Moll komplett aus recyceltem Altpapier ohne Zusatz schädlicher Chemikalien hergestellt worden, außerdem sei beim Druck auf ein klimaneutrales Verfahren geachtet worden.