Mit der Hoffnung auf ein Leben mit möglichst wenig coronabedingten Einschränkungen in der warmen Jahreszeit bringen die Volkshochschulen im Kreis Südliche Weinstraße kann ihr neues Programmheft heraus. Darin enthalten sind fast 400 Angebote aus den Sparten Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial. Außerdem werde das Programm mit kurzfristig geplanten Veranstaltungen zu aktuellen Themen ergänzt. Anmeldungen nehmen die Kreisvolkshochschule und alle Volkshochschulen im Kreis entgegen, auch online unter www.vhs-suew.de. Nähere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule SÜW, Telefon 06341 940188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de.