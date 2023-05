Die Verkehrssituation im Wohngebiet Sportplatzstraße in Rinnthal soll sich durch ein neues Parkkonzept verbessern. In der Sportplatzstraße und angrenzenden Seitenstraßen ist es auch aufgrund der beidseitig geparkten Fahrzeuge stellenweise so eng, dass auf der Fahrbahn keine zwei Autos nebeneinander passen. Für den Gemeinderat ist das eine unschöne Situation. Es muss sichergestellt sein, dass bei einem Notfall Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge uneingeschränkt durchkommen. Beschlossen wurde, in den betroffenen Straßen Parkbuchten zu markieren, um das Parken zu regeln und für einen besseren Verkehrsfluss sorgen zu können. Das teilt Ortschef Torsten Hertel auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. In der Hauptstraße sei das Parkkonzept bereits erfolgreich. Den Parkdruck erklärte Hertel unter anderem mit einem Bau eines Mehrgenerationenhauses und der Tatsache, dass in viele Familien die zweite Generation mittlerweile ebenfalls Autos besitzt, somit mehr Stellplätze benötigt werden als bisher. Die neue Parkregelung soll ab Juni bis Ende dieses Jahres testweise gelten. Danach soll es Gespräche über die Weiterführung dieses Konzeptes geben. Dabei soll auch erörtert werden, wie die Resonanz der Anwohner auf die Änderung ist.