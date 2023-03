Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit zwei Jahren liegt die Fläche in der Quodgasse in Annweiler neben Friseur Winter brach. Die Genehmigungsphase hatte sich hingezogen. Aber jetzt wird gebaut. 2,5 Millionen Euro steckt die städtische Wohnungsbaugesellschaft in ein Mehrparteienhaus. Und sie hat noch Stuckelemente zu verschenken. Wer hat Interesse?

Für sechs bis acht Euro Quadratmeterpreis eine schicke neue Wohnung im Herzen der Trifelsstadt mieten, das können Interessenten in zwei Jahren. Denn dann soll das neue Mehrparteienhaus in der Quodgasse