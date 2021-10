„Tier und Mensch in der Südpfalz – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“: So lautet der Titel des Heimatjahrbuches 2022 für den Landkreis Südliche Weinstraße, das jetzt erschienen ist. Das 312-seitige Heimatjahrbuch ist ab sofort im Buchhandel, bei der Kreisverwaltung und bei weiteren Verkaufsstellen zum Preis von 8,50 Euro erhältlich.

„Die Beziehung zwischen Tieren und Menschen ist offensichtlich ein Thema, das vielen am Herzen liegt“, ist Landrat Dietmar Seefeldt erfreut, dass diesmal über 60 Personen an der Ausgabe mitgewirkt haben. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr geht das Heimatjahrbuch nun in die nächste Runde.

Das Themenspektrum reicht von der Urzeit, die durch die Saurierfunde bei Eschbach dokumentiert wird, über die Tierhaltung auf den Ritterburgen und das von Tieren begleitete bäuerliche Leben in der jüngsten Vergangenheit bis zu neuen Haustierarten, die seit einigen Jahren bei uns Fuß zu fassen beginnen. Den Leserinnen und Lesern wird vor Augen geführt, wie sich das Tierleben in der Südpfalz verändert hat. So begegnet der Wanderer nun statt wohlbekannter rotbunter Milchkühe unter Umständen schottischen Hochlandrindern wie dem gemütlichen Stier Johann, der auch die Titelseite des Heimatjahrbuchs ziert. Viele weitere Fotografien sind im Buch zu finden. Zudem finden sich über das Titel-Thema hinaus weitere Texte etwa zu Geschichte, Kunst, Architektur, Geografie und Zeitgeschehen.