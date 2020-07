In Annweilers Stadtteil Gräfenhausen hat sich eine Interessengemeinschaft zur Anschaffung eines Festzelts gebildet. Das Zelt soll den Vereinen im Ort kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Laut Mitglied Andrea Schneider würde das Zelt zu 75 Prozent aus dem Leaderprogramm bezuschusst. Den Rest trage die Ortsgemeinde. Der Stadt entstünden keine Kosten, obwohl sie als Eigentümer vorgesehen ist. Die IG verwaltet das Zelt und übernimmt die Folgekosten.

Es handelt sich um ein stabiles Festzelt, das geteilt werden kann. Die Fläche einer Hälfte unterschreitet den Grenzwert von 75 Quadratmetern, ab dem ein geschulter Zeltrichtmeister beim Aufstellen zugegen sein muss. Wenn ein Verein das gesamte Zelt ausleihen will, muss er selbst einen Richtmeister stellen. Beide Zelthälften können auch gleichzeitig verliehen werden. Für diesen Fall hat die IG zwei zusätzliche Giebelwände bestellt. Der Ortsbeirat bestand darauf, dass das Zelt nur an Vereine in Gräfenhausen ausgeliehen wird.