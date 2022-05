Esel-Wanderungen, Survival-Aktionen oder Musizieren: Das Kreisjugendamt hat ein neues Ferienangebot für Kinder und Jugendliche entwickelt. Die Aktion „Ferienspaß SÜW“ ist eine Weiterentwicklung des bekannten Ferienpasses, der über viele Jahre in Kooperation mit der Stadt Landau aufgelegt wurde. Mit dem „Ferienspaß SÜW“ werden im Kreis SÜW neue Schwerpunkte gesetzt.

Nicht alle berufstätigen Eltern können während der Schulferien oder Schließzeiten der Kitas für die gesamte Zeit eine familiäre Betreuung ihrer Kinder sicherstellen. „Wir haben die Bedarfe erkannt. Deshalb fördern wir nunmehr Angebote in besonderer Weise, die dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern“, erklärt zuständige erste Kreisbeigeordnete Georg Kern. Jedes Angebot im „Ferienspaß“ erstreckt sich auf mehrere Tage mit einer täglichen Betreuungszeit von mindestens sechs Stunden.

Über fünf Sommerferien-Wochen werden fast 300 Ferienbetreuungsplätze bereitstehen: „Wir konnten zahlreiche Veranstalter gewinnen, die während der Ferienzeit interessante Angebote machen werden“, freut sich die Leiterin des Kreisjugendamtes, Hannelore Schlageter. Dabei sei es nicht nur möglich, eine Woche voller Ausflüge mit vielfältigen Naturerlebnissen zu besuchen oder ein Floß zu bauen, auch Kinder und Jugendliche, die gern mit Tieren unterwegs sind, kämen mit einer geführten Esel-Wanderung voll auf ihre Kosten. Für musisch Interessierte gebe es Angebote im Bereich Theater und Musik.

Weitere Veranstalter gesucht

Auch für neue Veranstalter kann das Angebotsformat von Interesse sein. Das Kreisjugendamt Südliche Weinstraße freut sich, auf weitere Anbietende für den „Ferienspaß SÜW“ 2023. Bei Interesse wird um eine Kontaktaufnahme per E-Mail an jugendfoerderung@suedliche-weinstrasse.de gebeten. Der Landkreis Südliche Weinstraße unterstützt die Veranstaltenden finanziell, sodass die Aktionen mit einem günstigen Teilnehmerbeitrag wahrgenommen werden können. Daneben wird für Familien mit mehreren teilnehmenden Kindern ein Geschwisterrabatt eingeräumt. Sollte für manche Familien selbst der reduzierte Preis eine große finanzielle Belastung darstellen, besteht für die Eltern im Landkreis ein Beratungsangebot, in dem geprüft werden kann, ob gegebenenfalls eine finanzielle Förderung über das Bildungs- und Teilhabepaket möglich ist. Nähere Information finden sich auf der Internetseite des Landkreises unter dem Kurzlink https://bit.ly/3FDXxEQ.

Eine Übersicht zu den Angeboten des „Ferienspaß SÜW“ 2022 ist ab sofort auf der Homepage des Landkreises www.suedliche-weinstrasse.de zu finden und steht dort auch zum Download bereit. Dort gibt es auch die Anmeldeinformationen.