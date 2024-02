Die gemeinsame Katastrophenschutzeinheit „Information und Kommunikation“ des Landkreises SÜW und der Stadt Landau hat Zuwachs im Fuhrpark bekommen – ein neues Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF).

Damit können Geräte in einem fest verbauten Regal und weitere Arbeitsmaterialien in drei Rollwagen transportiert werden. Das Fahrzeug verfügt zudem über einen (Funk-)Arbeitsplatz. Drei Personen finden in dem MZF Platz. Die Kosten liegen bei rund 150.000 Euro, davon übernimmt die Stadt Landau rund 30 Prozent, also etwa 45.000 Euro, das Land steuert 30.000 Euro bei. Bis das Fahrzeug in der Südpfalz ankam, gab es einige Hürden zu überwinden, wie Kreisbeigeordneter Kurt Wagenführer berichtete: „Unter anderem wegen Corona und immensen Preissteigerungen kam es zu einigen Verzögerungen.“

Das Fahrzeug wird in Offenbach stationiert sein, wo in der Feuerwache ausreichend Platz und Personal vorhanden sind. „Wir sind froh, mit der dortigen Freiwilligen Feuerwehr einen verlässlichen und leistungsstarken Partner zu haben“, sagte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Jens Thiele bei der Übergabe. Offenbach ist einer der Standorte, an denen die interkommunalen Führungseinheiten künftig Fahrzeuge und Materialien vorhalten werden. Laut dem Landauer BKI Dirk Hargesheimer ergänzt das neue MZF die bereits vorhandenen Einsatzleitwagen.