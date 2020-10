Vor fünfeinhalb Monaten haben die First Responder Gommersheim & Gäu um Spenden für den Kauf eines neuen Einsatzfahrzeuges gebeten. Sie waren erfolgreich. Gruppenleiter Steffen Rauls konnte am Sonntagnachmittag den Schlüssel für einen nagelneuen Ford Kuga entgegennehmen.

Der Vorsitzende des Ortsvereins Gommersheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Günther Neurohr, freute sich, dass die First Responder, die ja Teil des DRK sind, wieder über ein eigenes Auto verfügen. Obwohl die Ersthelfer in den vergangenen Monaten in Ermangelung eines eigenen Fahrzeugs auf die Unterstützung anderer Ortsvereine, vor allem auf die des Stadtverbands Neustadt, angewiesen waren, haben sie in diesem Jahr bereits 79 Rettungseinsätze absolviert. Das bisherige Gefährt war am 7. Februar bei einer Einsatzfahrt zwischen Gommersheim und Edenkoben von einem Lkw touchiert und dabei schwer beschädigt worden. Eine Reparatur ergab keinen Sinn mehr. Der neue Ford verfügt über eine elektrische Ansaugpumpe, ein EKG-Gerät, ein Funkgerät und eine Oxi-Bag für die Sauerstoffversorgung. Dazu kommt ein Einsatzrucksack für die Erstversorgung von Erwachsenen. Für die Versorgung von Kindern ist ein spezieller Rucksack mit an Bord, in den auch ein kleiner Traumbär gehört, um die Kinder zu beruhigen.

Der erste Vorsitzende des Fördervereins First Responder, Michael Spindler, bezifferte die Gesamtkosten auf rund 40.000 Euro. Der DRK-Stadtverband Neustadt steuerte eine Rescue-Box im Wert von 2500 Euro bei, mit der eingehende Meldungen sofort auf das Navi im Auto geleitet werden. Ein Handfunkgerät stiftete die Verbandsgemeinde Edenkoben. Dank des Einsatzes des ehemaligen Gommersheimers Kurt Theobald trugen die beteiligten Gemeinden Altdorf, Böbingen, Freimersheim und Gommersheim je 2000 Euro bei, die Stadt Neustadt überweist ebenfalls 2000 Euro, da auch die Stadtteile Duttweiler und Geinsheim zum Einsatzbereich gehören. Die Sparkasse SÜW steuerte einen Beitrag bei, ebenso wie viele private Spender.