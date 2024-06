Der Kreiselternausschuss (Kea) SÜW schafft mit seinem Stellenportal für Kita-Personal wohl ein landesweit einmaliges Online-Angebot.

Jedenfalls ist dem Kea-Vorsitzenden Christian Strecker nicht bekannt, dass es irgendwo ein vergleichbares Angebot gibt. Dabei sei man mit etwa 30 der landesweit 41 Keas in Kontakt.

Durch das Online-Portal stellen.kea-suwe.de soll aus Sicht der Eltern verhindert werden, dass pädagogische Angebote und Betreuungszeiten aufgrund unbesetzter Stellen in den Kitas eingeschränkt werden. Kita-Leitungen, Träger und Eltern können auf dem Portal auf freie Stellen hinweisen und Bewerber suchen, neben pädagogischen Fachkräften auch Hauswirtschaftspersonal, Reinigungskräfte und Auszubildende.

Bislang habe eine zentrales Stellenportal gefehlt. „Bewerber finden nur sehr schwer Stellenausschreibungen, da diese häufig nur zum Beispiel auf der Homepage des Trägers, im Amtsblatt oder in den Kirchenblättern ausgeschrieben werden“, so der Kea, der als Schnittstelle zwischen den Elternvertretungen der 76 SÜW-Kitas und dem Jugendamt fungiert. Auch fehlte es an einem kostenfreien Angebot. So gibt es Träger, die Stellen selten ausschreiben, weil die Ausgaben dafür und die Anzahl der Rückmeldungen für sie in keinem Verhältnis stehen.

Wie viele Stellen sind im Kreis SÜW unbesetzt?

Das Angebot begrüßt zum Beispiel Robin Schier, der Geschäftsführer des protestantischen Kita-Verbandes Landau und Umgebung, der im Kreis fünf Kitas in seiner Trägerschaft hat. Der Verband und seine Mitarbeiter waren bei der Personalgewinnung bisher mit Anzeigen, aber auch in den sozialen Netzwerken oder über das persönliche Netzwerk erfolgreich.

Einer aktuellen Studie zufolge fehlen bundesweit rund 125.000 Fachkräfte in Kitas. Wie viele Stellen im Kreis SÜW offen sind, ist nur mühsam herauszufinden. Laut dem Kreisjugendamt sind die Träger für das Kita-Personal zuständig, weshalb es selbst keinen Überblick darüber hat.