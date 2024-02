Ein Projektentwickler treibt seine Pläne für einen neuen Windpark zwischen Offenbach und Herxheim voran. Die Potenzialfläche ist aber deutlich größer, als aus den Unterlagen der Verwaltung hervorgeht.

Die Gremien der Orts- und Verbandsgemeinde Offenbach befassen sich seit Längerem mit dem Vorhaben der UKA Unternehmensgruppe Kraftanlagen. Der Projektentwickler ist bundesweit tätig und treibt von seinem Mainzer Standort aus die Pläne für einen neuen Windpark im Landkreis SÜW voran.

Elf Windräder sollen in dem Bereich errichtet werden, wo bislang auch die einzigen 16 Anlagen im Kreis stehen, und zwar auf einer Freifläche zwischen Offenbach und Herxheim. In der Branche wird von Potenzialfläche gesprochen. Und diese ist um ein Vielfaches größer als aus den Unterlagen der Verwaltung hervorgeht. Darin war von 15 Hektar die Rede. Der einfache Grund: Es wurde offensichtlich die Ziffer 0 vergessen, wie VG- und Ortschef Axel Wassyl auf Anfrage mitteilt.

Was heißt Potenzialfläche?

Die Potenzialfläche umfasst tatsächlich etwa 150 Hektar Offenbacher Gelände. Insgesamt ist sie rund 240 Hektar groß, was in etwa 330 Fußballfeldern entspricht. Die Potenzialfläche ist aber nur der Bereich, der für die Errichtung und den Betrieb von Windrädern als geeignet betrachtet wird. Berücksichtigt werden dabei diverse Faktoren, wie ein Unternehmenssprecher mitteilt. Entscheidend sei unter anderem die Windhöffigkeit, also die durchschnittliche Windgeschwindigkeit und -richtung. Beachtet werden rechtliche und ökologische Bedingungen, darunter Mindestabstände zu Wohn- und Naturschutzgebieten. Sichergestellt werde auch, dass die Anlagen keine negativen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt haben.

Der Flächenverbrauch für die einzelnen Windenergiestandorte falle im Vergleich zur Potenzialfläche deutlich geringer aus. „Für die Laufzeit des Betriebs einer Windenergieanlage sind je nach Standort und Anlagentyp rund 0,4 Hektar erforderlich“, teilt der UKA-Sprecher mit. Die Fläche besteht aus dem Fundament, der zugehörigen Böschung sowie einer Kranstellfläche, die auch während der Betriebszeit für etwaige Wartungs- oder Reparaturarbeiten zur Verfügung stehen muss. „Für den Transport sowie die Errichtung sind temporär weitere Flächen erforderlich.“ Die Flächen um die Anlagen können weiter bewirtschaftet werden, also auch jene innerhalb der Potenzialfläche.