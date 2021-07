Wo Mönche als Hüter der Reichskleinodien einst den Weg hinauf zu Burg Trifels gingen, ist nun ein 3,6 Kilometer langer Wanderweg mit 18 digitale und reale Erlebnisstationen für die ganze Familie errichtet worden. Zur Eröffnung kam sogar Besuch aus Mainz, denn der neue Trifels-Erlebnis-Weg ist Teil einer touristischen Offensive des Trifelslands.

Mit der neuen SÜW-Erlebnis-App nimmt der Trifels-Erlebnis-Weg Kinder und Erwachsene spielerisch mit auf eine Zeitreise ins mittelalterliche Trifelsland. Mit Augmented-Reality-Animationen sowie Video- und Audio-Elementen werden Geschichten rund um Annweiler und den Trifels lebendig inszeniert. Man kann den Weg entweder an der Touristinfo am Meßplatz in Annweiler oder an Burg Trifels starten. Für die Überwindung der 272 Höhenmeter sollte man eine bis anderthalb Stunden einplanen. Junge Familien sollten aber wissen, dass der Weg einen hohen Pfadanteil hat und nicht barrierefrei oder für Kinderwagen geeignet ist.

Land fördert Trifelsland als Tourismusregion

„Hier werden regionale Geschichten und Geschichte modern präsentiert und machen Lust auf die ganze Region. Hier wird die Tourismusstrategie 2025 mit dem Motto „Kultur – Regionalität – Tourismus“ vorbildlich umgesetzt“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt am Freitag bei der Einweihung. Das Trifelsland ist eine von 13 Gewinner-Kommunen, die das Land über den Profilierungswettbewerb „Kultur – Regionalität – Tourismus“ seit Anfang 2019 unterstützt.

Dabei ist der Trifels-Erlebnis-Weg Teil des Projekts „Tourismus mit Profil – Trifels-Erlebnis-Land“ der Verbandsgemeinde Annweiler, das zum Ziel hat, den Trifels als identitätsstiftendes Alleinstellungsmerkmal für die Region in den Mittelpunkt zu stellen und das touristische Angebot darauf abzustimmen. Dafür erhielt die Verbandsgemeinde 128.000 Euro aus EU- und Landesmitteln. Weitere Projektbausteine sind Trifelsblicke, die ausgewiesen wurden, Vesperpakete mit regionalen Produkten für Naturfreunde oder die Förderung umweltfreundlicher Mobilität. Für die Gestaltung des Trifels-Erlebnis-Wegs und der Stationen hat der Verein SÜW Annweiler mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und dem Forstamt Annweiler kooperiert.