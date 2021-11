Es soll nach wie vor in der Nähe des Ludwigturms in Rhodt errichtet werden, allerdings an einem anderen Standort. Die Rede ist vom Wetterradar, den der Deutsche Wetterdienst auf Rhodter Gemarkung plant. Die Bürger sollen nun Infos aus erster Hand erhalten.

Zunächst war der Bau der Anlage im nichtöffentlichen Teil des Gemeinderates behandelt worden. Auf Bestreben der CDU-Fraktion ließ sich Ortsbürgermeister Armin Pister von der Kreisverwaltung zusichern, dass die Debatte auch im öffentlichen Teil beraten werden kann, da es keine vertraglichen Details beinhaltet. Der Ortschef geht nun aber einen Schritt weiter und lädt für Dienstag, 18 Uhr, zu einer Info-Veranstaltung in die Turnhalle ein. Dort sollen sich auch Vertreter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu ihren Überlegungen äußern.

Sie haben den Blättersberg im Pfälzerwald oberhalb von Rhodt als Standort für ein Niederschlagsradar auserkoren, weil dort die Bedingungen gegeben sind, um für das dicht bevölkerte Rheintal mit den beiden Metropolregionen Karlsruhe und Mannheim einschließlich der Seitentäler weitere Daten sammeln und kurzfristig vor Wetterumschwüngen, insbesondere Starkregen, warnen zu können. Das Bauwerk soll in der Nähe des Ludwigsturms errichtet werden, nicht weit von der Rietburg entfernt. Daran hat sich laut Ortsbürgermeister Pister zwar nichts geändert, nur ist in der Zwischenzeit ein anderer Standort ins Blickfeld des DWD gerückt.

Forstamt Haardt lehnt Standort ab

Zur Debatte stand unter anderem ein Grundstück am nordöstlichen Hang des Blättersberg. Dann wäre die Anlage allerdings etwa 70 Meter hoch und damit auch von der Rheinebene sichtbar. Deshalb favorisiert der DWD mit einem anderen Standort in der Nähe des Blättersberggipfels. Die Turmhöhe wäre dann etwa um die 40 Meter.

Das Forstamt Haardt jedenfalls hat jedoch seine Bedenken, wie die Leiterin Ulrike Abel auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtet. Es würde einen zu großen Eingriff in die Natur bedeuten, auch würde sich in dem betreffenden Bereich eine schützenswerte Vegetation befinden. Andere Behörden waren und sind bei der Standortsuche ebenfalls beteiligt, unter anderem Abteilungen der Verbandsgemeindeverwaltung und die Untere Naturschutzbehörde des Kreises SÜW.

Info

Infoveranstaltung zur Standortsuche des Deutschen Wetterdienstes für sein geplantes Niederschlagsradar am Dienstag, 18 Uhr, in der Turnhalle, Turnstraße 17 in Rhodt. Es gilt die 2G-Regel.