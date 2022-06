In der Schweppenhäuser Straße in Oberotterbach ist ein neuer Spielplatz geplant. Auf einem rund 500 Quadratmeter großen Grundstück sind Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen vorgesehen, wie Ortsbürgermeister Heinz Oerther auf Anfrage der RHEINPFALZ berichtet. Nachdem kürzlich in einer Einwohnerversammlung über dieses Thema gesprochen wurde, soll sich nun eine Arbeitsgruppe das Projekt vorantreiben, indem sich deren Mitglieder mit den Details befassen. In dem Dorf gibt es bereits an anderer Stelle einen Spielplatz, und zwar gegenüber der protestantischen Kita. In dem Dorf soll darüber hinaus auch etwas für die älteren Bewohner getan werden, berichtet Oerther. Es sei angedacht, an diversen Stellen im Ort Geräte aufzustellen, die zum Bewegen animieren sollen. So könnte nach Ansicht von Oerther beispielsweise auch der Otterbach in den Parcours integriert werden. Dieses zweigeteilte Projekt soll in der Gemeinde in naher Zukunft realisiert werden, nachdem die Idee eines Mehrgenerationenplatzes in der Schweppenhäuser Straße mangels Zuschüssen verworfen wurde.