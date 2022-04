Nach der Corona-Zwangspause wieder durchstarten, das will Partysänger Markus Becker. Für den Südpfälzer gibt es wieder vermehrt Auftritte, auch am Ballermann. Und am Freitag kommt sein neues Lied heraus.

Markus Becker war schon wieder bei vielen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich. In Galtür in Tirol war auch seine Frau Kirstin dabei. Vor allem deswegen, weil er mit ihr dort Silberne Hochzeit feiern konnte. „Sie bekam von den Veranstaltern einen solchen Blumenstrauß, der den von mir um einiges in den Schatten stellte“, sagt der 51-Jährige, der nicht nur von der Gastfreundschaft, sondern auch von der Stimmung bei seinem Auftritt begeistert war. „Das hat zuletzt doch sehr gefehlt. Jetzt sind die Leute wie ausgehungert und gehen bei meinen Liedern mit wie vor der Pandemie.“

Auch im wieder eröffneten Megapark auf Mallorca, wo er einst mit dem „Roten Pferd“ und dem „Bierkapitän“ die Fans auf Tische und Bänke brachte, ist er schon wieder dreimal aufgetreten. Jetzt gehe wieder die Post ab. Wenngleich er eingesteht, dass ihm bei den Selfies mit seinen Fans angesichts der Pandemie doch ein wenig mulmig wird. „Ich versuche dann immer, so gut, wie es geht, die Luft anzuhalten. Ich habe eine große Lunge“, sagt der Partysänger, der vor den ganzen Lockerungen selbst an Corona erkrankt war, glücklicherweise mit einem milden Verlauf. Außen ein wenig Schnupfen, Husten und Augentränen hat er nichts gespürt.

Neuer Song „Micky Maus“

Nun fiebert Markus Becker dem Freitag entgegen, wenn sein neuer Song „Micky Maus, wir gehen noch nicht nach Haus“ auf den Internetplattformen heruntergeladen werden kann. Bei einer Auswandererparty in Palma etwa habe das Lied für Mordsstimmung gesorgt. Über 200.000-mal sei ein Mitschnitt angeklickt worden. „Ein Hit bei den Großen wird dann meist auch schnell ein Hit bei den Kleinen.“ Für Juli hat er ein Kinderalbum angekündigt, bei dem auch Benjamin Blümchen eine Rolle spielt.