Nach fünf Jahren Pause hat das Trifelsland wieder einen Seniorenbeauftragten. Kontaktfreudig, kommunikativ und vielfältig ehrenamtlich engagiert ist Günter Magin aus Annweiler. Gewählt wurde er in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie vieles einschränkt. Besonders für ältere Menschen. Aber der 72-Jährige hat viele Ideen und will diese trotzdem anpacken.

Sich für die Gemeinschaft einzusetzen, war Günter Magin schon mit jungen Jahren erstrebenswert. Er leitete Jugendgruppen, engagierte sich in Projekten zur Kindererholung,