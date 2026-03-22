Die Verbandsgemeinde Offenbach hat einen neuen Bürgermeister gewählt. Simon Wingerter hat sich im ersten Wahlgang gegen seine beiden Mitbewerber durchgesetzt.

50,9 Prozent der Wahlberechtigten schenkten Simon Wingerter das Vertrauen und haben ihn damit zum nächsten Bürgermeister der Verbandsgemeinde Offenbach gemacht. Der Kandidat der Freien Wählergruppe ( FWG) wird damit zum zweiten Mal Axel Wassyl folgen.

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Wassyl hatte bei der Kommunalwahl 2024 das Amt des Ortsbürgermeisters altersbedingt abgegeben. Wingerter, zuvor noch erster Beigeordneter der Gemeinde, rückte auf. Dasselbe Prozedere gibt es nun im Sommer dieses Jahres, wenn Wassyl nach mehr als 20 Jahren den Chefsessel im Rathaus freimachen wird und sich damit gänzlich in den Ruhestand verabschiedet. Termin der Amtsübergabe wird voraussichtlich der 30. Juni sein.

Lukas Wingerter (CDU) kam auf 33,5 Prozent und verpasste damit nur knapp die Stichwahl, die in drei Wochen gewesen wäre. Der dritte Mitbewerber, Jens Nord, konnte 15,6 Prozent der Wahlberechtigten von sich überzeugen.

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Simon Wingerter ist von dem Wahlergebnis, wie er sagt, „überwältigt“, als ihn die RHEINPFALZ bei der Feier im Ratssaal erreicht. Denn es seien drei starke Kandidaten ins Rennen gegangen, weshalb er eher mit einer Stichwahl gerechnet habe. „Ich bin froh, dass ich mit meiner Erfahrung die Bürger überzeugen konnte. Das macht mich stolz.“

7177 von insgesamt 10.019 Wahlberechtigten hatten bei der Wahl des Verbandsbürgermeisters ihr Kreuzchen gesetzt. Die Wahlbeteiligung lag dementsprechend bei 71,6 Prozent.