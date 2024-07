Seit 18 Monaten ist der neue Radweg bei Oberotterbach offen. Das Millionenprojekt erhöhe die Sicherheit, lobt Verkehrsminister Volker Wissing. Die Realität sieht anders aus.

Sichtlich entspannt tritt Siegmar Schmidt in die Pedale. Dass es hier, am Ortsausgang von Oberotterbach in Richtung Bad Bergzabern,