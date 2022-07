Die scheidende Präsidentin des Rotary Clubs Bad Bergzabern, Ruža Hoffmann, hat die Amtskette an ihren Nachfolger, Frédéric Siebenhaar, übergeben. Trotz der coronabedingten Einschränkungen des Clublebens konnte durch Spenden der Mitglieder und einem Benefizkonzert humanitäre Hilfe in Höhe von 10.000 Euro für medizinische Hilfsgüter in einem Krankenhaus in Kiew geleistet werden. Für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal spendete der Club 5000 Euro. Auch die internationalen Projekte wurden fortgeführt, dank des Engagements von Martin Pütz, der die Projekte vor Ort betreut. Diesmal konnten 15.000 Euro für Handwaschanlagen einiger Schulen in Ruanda gesammelt werden.