Am Ortseingang von Gleiszellen soll ein Parkplatz mit 31 Stellplätzen entstehen. Die Pfalzwerke planen zudem, dort eine E-Ladestation zu installieren. Wenn Bürger Häuser bauen, aber keine Stellplätze vorhalten können, müssen sie eine Ablösesumme an die Gemeinde zahlen. Bereits 1998 und 2015 erhielt die Ortsgemeinde Ablösesummen für neun Stellplätze. Weil Gäste bisher auf gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswegen parkten, sieht sich die Ortsgemeinde nun in der Pflicht, diesen Gepflogenheiten mit dem Anlegen eines Parkplatzes entgegenzuwirken. Für den Bau des Platzes sieht die Gemeinde Kosten von 50.000 Euro vor. Ratsmitglied Frank Meyer machte einen Planungsvorschlag, den der Rat bei einer Gegenstimme annahm.