Angefangen hat Günter Regenauer einst als 16-jähriger Azubi zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Raiffeisen. Jetzt hat der Hergersweilerer mit seinem Mineralölhandel den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Damit schließt sich für ihn auch ein Kreis.

Örtlich gesehen ist der Schritt in die Selbstständigkeit für Günter Regenauer nicht allzu groß, denn seinen neuen Mineralölhandel in Hergersweiler und seinen früheren Arbeitsplatz im Raiffeisen-Waren-Lager am Güterbahnhof in Winden trennen nur wenige Kilometer. Dennoch ist es für ihn ein Schritt, der ihm viel Energie abverlangt. Aber die hat er in den vergangenen Jahrzehnten seiner Berufstätigkeit auch immer aufgebracht. Und im Heizöl-Geschäft kennt er sich aus. Denn Regenauer war nicht nur 37 Jahre „beim Raiffeisen“ tätig, er befasste sich auch drei Jahrzehnte lang an verschiedenen Stationen der Raiffeisen-Hauptgenossenschaft ganz intensiv mit dem Metier.

So war er in Haßloch, in Römerberg und in Rülzheim tätig, ehe er schon von 1993 bis 1996 als stellvertretender Marktleiter an den damals noch jungen Warenmarkt nach Winden kam. Im Jahre 1999 gehörte Regenauer zu den Gründungsmitgliedern der Raiffeisen Warenhandelsgesellschaft Südpfalz (RWS) in Winden. 2019 wechselte der Mann aus Hergersweiler als Spartenleiter Energie zur Raiffeisen Warenzentrale (RWZ) nach Worms, wo er für die Energielieferungen im Bereich Hessen und Rheinland-Pfalz zuständig war.

Heizöl, Diesel und Holzpellets für die Pfalz

Nun hat sich Regenauer eben für den Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen. Seit Jahresbeginn ist er als Mineralölhändler vor allem für den Vertrieb von Heizöl, Diesel und Holzpellets in der Region Pfalz tätig. Beliefern will er den Bereich zwischen Neustadt und Speyer bis hin nach Dahn. Heizöl-Günter wirbt auch mit dem „Oilfox-Wärmekonto“ und „klimaneutralem Heizöl“. Sein Geschäft im Gebäude seines Steuerberaters in Hergersweiler befindet sich übrigens genau dort, wo er 1985 seine Berufsausbildung begonnen hatte. Damit schließe sich der Kreis, deutet er im Gespräch an.

Dass er für seine Heimatregion viel Leidenschaft empfindet, sei deutlich spürbar, sagen seine Bekannten. Landwirte und Privatkunden liegen ihm besonders am Herzen. Deshalb verspricht er Engagement und Zuverlässigkeit. Seine Kunden dürfen auf eine persönliche und regionale Betreuung setzen. Aber was treibt ihn an? „Losgelöst von jeglichen Konzernvorschriften möchte ich in eigener Regie meine Kunden zufriedenstellen und das bisher in mich gesetzte Vertrauen weiter ausbauen“, sagt Regenauer, der als seine wichtigsten Charaktereigenschaften „zuverlässig, kommunikativ, offen, flexibel und fair“ nennt. Im Mittelpunkt stehe der Kunde, auch in der Erntesaison. Da dürfen die Landwirte einen „24-Stunden-Diesellieferservice“ erwarten, verspricht der Unternehmer. Den Schritt in die Selbstständigkeit feiert Regenauer am 14. Januar.

Info

Nähere Informationen zu Heizöl-Günter unter Telefon 06349 9957140, per E-Mail an info@heizoel-guenter.de und im Internet unter www.heizoel-guenter.de.