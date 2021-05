Die Südpfälzer Landwirte und Winzer haben in den vergangenen Jahren engagiert Gemeinschaftsprojekte zur Förderung der Artenvielfalt vorangetrieben. Überall sieht man Blühstreifen, in denen sich Insekten tummeln. Um diese optimal zu pflegen, bedarf es spezieller Geräte. Wie muss ein Mäher beschaffen sein, um Insekten nicht in den Tod zu reißen?

Der Kartoffelhof Kuntz in Herxheim. Auf der Wiese steht ein großes Ungetüm mit Schneidewerkzeug und rot-weißen Signal-Schildern. Ein Doppelmessermähwerk. Prädikat: besonders insektenfreundlich. Reinhold Hörner, Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd und Pfälzischer Weinbaupräsident, erklärt warum: „In früheren Zeiten waren Kreiselmäher weit verbreitet. Diese haben aber den Nachteil, dass sie viele Insekten mit ins Mähwerk ziehen. Das ist für umweltfreundliches Mähen eine denkbar schlechte Methode.“

Der moderne Mäher sieht auf den ersten Blick wie ein herkömmlicher Balkenmäher aus, aber seine Messer laufen gegeneinander. „So ist die Bearbeitung schonender für Boden, Pflanzen und Insekten“, erklärt Christopher Hege vom Maschinenring Südpfalz, der das Projekt „Biodiversität Südpfalz“ betreut. Trotzdem könne mit dem neuen Mäher eine gute Flächenleistung von bis zu 1,5 Hektar pro Stunde erreicht werden. Im Gegensatz zum Kreiselmäher sind verschiedene Höheneinstellungen möglich, die von 20 bis 90 Zentimeter reichen. So kann auf Höhe eines Blütenstandes geschnitten und damit ein zweites Austreiben der Pflanzen erreicht werden. „Durch diesen Schröpfschnitt ergibt sich eine bessere Vitalität der Pflanzen“, erläutert Christopher Hege die positiven Folgen dieses Eingriffs in die Natur.

Gezieltes Mähen fördert Blühpflanzen

Durch gezieltes Mähen könnten der Pflanzenbestand verjüngt und mehrjährige Blühpflanzen gefördert werden, gibt Rüdiger Stenzel, Geschäftsführer des Maschinenrings, das Ziel vor. Es gebe auch mehrere Pflegeoptionen. So könnten Schossmelden, eine Unkraut-Art, herausgefiltert werden. Melden sind eine Konkurrenz zu den Blühpflanzen. Sie nehmen diesen Wasser weg. Dadurch können die wertvollen Arten nicht so gut nachwachsen.

Auf dem Kartoffelhof rasiert der Mäher alles bis auf 20 Zentimeter Höhe ab. Der Grünschnitt kann liegen bleiben, ohne dass er den weiteren Austrieb der Blühpflanzen verhindert. Zudem schaltet sich der Mäher automatisch ab, wenn sich ihm ein Hindernis in den Weg stellt. Das Gerät hat das Landwirtschaftsministerium für das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt angeschafft. Dieses hat einen Vertrag mit dem Maschinenring abgeschlossen, der wiederum den Einsatz des Mähers plant. Die Stiftung der VR-Bank Südpfalz hat den Ausleger für rund 12.000 Euro bezahlt. Die Kosten für das gesamte Gerät liegen je nach Ausführung zwischen 15.000 und 25.000 Euro. „Wir wollten nicht nur im Kleinen testen, sondern praktische Erfahrungen auch auf größeren Flächen machen“, sagt Stenzel.

Wunsch: moderner Mäher für Weinberge

Derweil bahnt sich der „Seco Duplex 700 F“ der Allgäuer Firma BB-Umwelttechnik weiter seinen Weg durchs Grün. Drei Meter Mähbreite schafft er, dazu noch einmal 1,80 Meter durch einen angebauten Seitenauslieger. Das „Schmetterlingsmähwerk“ hat sogar zwei Auslieger, womit man sieben Meter Breite in einem Rutsch schafft. Der Mäher wiegt rund 800 Kilogramm, er kann von einem Schlepper mit 80 PS befördert werden. Wie es gerade der 18-jährige Jan Bohlender aus Steinweiler mit dem Fendt-Traktor aus dem Weingut seines Vaters Frank Bohlender tut.

Die großes Dimensionen sind also schon mal abgedeckt. Nun wünscht sich Reinhold Hörner noch ein kleines Gerät mit 1,50 Meter Mähbreite – für Weinberge. Problem: Der Antrieb des Mähers ist seitlich angebracht, wodurch dieser ständig an die Rebstöcke stoßen würde. Jetzt muss noch ein Antrieb her, der hinter dem Mähbalken liegt. Dann könnten auch Winzer die moderne Technik nutzen.