Seit März hat Klingenmünster wieder einen Kinderchor. Dirigentin Ina Franzen sorgt mit ihrer Liedauswahl für Freude bei den Kleinen. Und auch deren Eltern haben ihren Spaß.

Mit Mama, Papa oder Oma singen, tanzen und hüpfen. Nein, nicht auf dem Spielplatz, sondern im Proberaum des MGV Klingenmünster. Der Anlass: die Kinderchorstunde. Jeden Donnerstag von 16 bis 16.45 Uhr gibt es hier die Gelegenheit, in eine Kinderchorstunde reinzuschnuppern. „Für jeden ist etwas dabei“, so Dirigentin Ina Franzen. Witzige Frühjahrslieder werden in dieser Stunde umgesetzt. Da gibt es das Wildkräuterlied oder den Gummistiefelsong. „In erster Linie will ich versuchen“, sagt Ina Franzen, „die Kinder und ihre Begleitpersonen mit fühlbaren Dingen, wie dem Wildkräuterstrauß, den ich heute mitgebracht habe, an die Lieder heranzuführen.“ Und mit der Sicherheit von Papa, Mama oder Oma und Opa an ihrer Seite gelingt es den Kindern, sich einfach darauf einzulassen.

Für das ganze Jahr allgemein und speziell für die Jahreszeiten hat die Dirigentin Lieder im Programm. Und für fast alle lässt sie sich eine Überraschung einfallen. Sechs Kinder sind heute gekommen. Der fünfjährige Magnus ist mit Mama Elisabeth da. Ab und zu hüpft er mit, aber das Liedgut singt er fast schon perfekt. Manchmal versteckt er sich hinter seiner Mama, aber die meiste Zeit beobachtet er aufmerksam und singt. Lilli ist sechs und genießt die Zeit hier mit ihrer Mama Melanie. „Ja“, erklärt die Mama, „es klappt echt gut hier. Zumal auch noch die Freundin da ist“. Freundin Leonie steht genau daneben. Beide nehmen sich an der Hand und kreisen im Takt der Musik, sie lachen und haben Spaß.

Spaß auch für die Eltern

Jetzt kommt zum Schluss der Singstunde noch das finnische Lied „Labadu“. Ein recht verzwicktes Lied. Nein, nicht zum Singen. Man muss sich an die Nase, Ohren oder an die Schultern fassen beim Singen und dazu im Kreis bewegen. Lustig und bewegungsintensiv. Genau das Richtige zum Ende der Singstunde. „Wir freuen uns jeden Donnerstag, hierherzukommen. Auch für uns Erwachsene macht es Spaß, mitzumachen. Und die Kinder dürfen danach noch im Hof rumhüpfen, bevor es wieder nach Hause geht“, erklärt Elisabeth Milius. Katja Bischoff hat die Rolle der Chormutter übernommen, da Erika Hantke, die den Part lange Jahre innehatte, verstorben ist. „Im Moment haben wir neun Kinder im Alter von drei bis neun Jahren“, erklärt die 42-Jährige. Ab drei Jahren ist die Aufnahme in den Chor möglich.

Info

Seit 20. März gibt es wieder einen Kinderchor in Klingenmünster. Bis Mitte Juni probt der Chor jeden Donnerstag von 16 Uhr bis 16.45 Uhr im Proberaum des MGV Klingenmünster. Danach ist Sommerpause. Anmeldungen bei Katja Bischoff unter Telefon 0152 53623382.