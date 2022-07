Ein ziemlich großer Parkplatz soll am Ortseingang von Oberotterbach angelegt werden. „Kein Urlauber kann irgendwo parken“, nennt Ortsbürgermeister Heinz Oerther den Grund dafür. Das Grundstück, eine 2000 Quadratmeter große Wiese, liegt am Ortseingang von Bad Bergzabern kommend auf der rechten Seite. Um sich das Grundstück zu sichern, hat die Gemeinde es mit einem besonderen Vorkaufsrecht belegt. Das heißt, bei Verkauf ist die Gemeinde als erste am Zug, der Verkaufspreis richtet sich nach dem Bodenrichtwert. „Das Grundstück ist derzeit im Privatbesitz, ich bin mit dem Eigentümer im Gespräch, infrage käme für uns auch ein Erbpachtvertrag“, so Oerther. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde das Grundstück über einen langen Zeitraum, üblich sind 99 Jahre, nutzen kann, es aber im Eigentum des bisherigen Besitzers bleibt.

„Oberotterbach braucht Parkplätze, kein Urlauber oder Wanderer kann im Ort parken“, sagt Oerther. Viele Bürger würden die Parkbuchten in der Gemeinde nutzen, statt im Hof zu parken. An der Otterbachhalle gebe es zwar Parkplätze, aber diese würden oft ebenfalls privat genutzt. Bei Veranstaltungen in der Halle hätten Besucher keine Chance, einen Parkplatz zu finden. Wie viele Stellplätze auf dem Areal gebaut werden, kann Oerther noch nicht sagen.