Viele finanziell gebeutelte Kommunen blicken neidisch auf Bornheim, die auch dank der Gewerbesteuereinnahmen der Firma Hornbach schwarze Zahlen schreibt. Vor kurzem wurde der Haushalt für 2022 und 2023 verabschiedet.

Im Mittelpunkt steht ein Millionenprojekt für die Dorfmitte. Der Gemeinde gehören zwei benachbarte Grundstücke in der Hauptstraße. „Auf eines dieser Grundstücke wird ein Dorfladen mit Bäckerei kommen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Elke Thomas. „Die andere Fläche werden wir für einen Fußweg nutzen.“ Die Fläche hat die Gemeinde außerdem für eine eventuelle Kita-Erweiterung in der Hinterhand, die Einrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Außerdem sollen in der Nachbarschaft ein Jugendtreff und ein bis zwei weitere Gebäude entstehen, deren Nutzung noch nicht ausgemacht ist.

Für das Großprojekt Dorfkernerneuerung sind bis 2024 zirka 4,7 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen, davon 400.000 Euro in diesem Jahr. Das sind vor allem Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen, erklärt die Ortschefin. 190.000 Euro wird der Abriss der beiden Häuser in der Hauptstraße kosten, die dort noch stehen.

Darüber hinaus sind weitere Ausgaben vorgesehen: 32.000 Euro für Sonnensegel für die Spielplätze „Steinsteg“ und „Birkenstraße“. Für eine Generalüberholung der erstgenannten Anlage sind 50.000 Euro eingeplant. Elke Thomas will vorher mit den Eltern reden, welche neue Spielgeräte gebraucht werden. 306.000 Euro wird die Gemeinde für die Gestaltung der Außenanlage, Schaffung von Barrierefreiheit und Fassadensanierung des ehemaligen Pfarrhauses bezahlen. 125.000 Euro gibt es für den Bau einer behindertengerechten Bushaltestelle „Am Steinsteg“, weitere 129.000 Euro für den Ausbau der Waldstraße.