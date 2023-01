Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße vermeldet einen personellen Wechsel. Die Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie hat einen neuen Chefarzt.

Steffen Münch hat die Nachfolge von Thomas Neufang angetreten. Neufang war 2006 zum Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie des Verbundkrankenhauses ernannt worden. „Nach 15-jähriger Tätigkeit freue ich mich, dass die Abteilung nach einer anfänglich schwierigen Aufbauphase heute sehr gut aufgestellt ist und durch ein außergewöhnlich breites Leistungsspektrum, mit besonderem Schwerpunkt auf die minimal-invasive Abdominalchirurgie, zur regionalen Patientenversorgung beitragen kann“, sagte Neufang bei seiner Verabschiedung.

Sein Nachfolger gilt als Spezialist für onkologische Erkrankungen des Verdauungstraktes. Von 1994 bis 2000 studierte Münch Humanmedizin in Heidelberg und Freiburg und promovierte mit Auszeichnung an der Universität Heidelberg. Seine Facharztausbildung zum Chirurgen und Notfallmediziner und die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeine und Spezielle Viszeralchirurgie machte er im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Seit 2008 war er dort als Oberarzt und zuletzt als Leiter des Zentrums für Magen- und Ösophaguschirurgie tätig. In seiner Funktion als stellvertretender Leiter des Darmzentrums war er als Senior-Darmoperateur der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Neben der onkologischen Chirurgie war Münch auch im Referenzzentrum für Adipositas am Klinikum Karlsruhe als Adipositaschirurg tätig. Münch war zudem Qualitäts- und Risikobeauftragter im Gesundheitswesen sowie Transplantationsbeauftragter der Klinik und federführend in die Weiterbildung und Lehre in seinem Fach eingebunden.

Das Klinikum Landau-SÜW verfügt mit den Standorten in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau über 438 Planbetten. Jährlich werden nach eigenen Angaben rund 15.000 stationäre und etwa 32.000 ambulante Patienten behandelt.