Wer hat jemals von Pater Eucharius Merker gehört? Die Biografie des frommen Mannes und die seiner Schwester Ermentraut kann nun im achten Band der Reihe „Altes Klingenmünster – Einblicke in vergangene Zeiten“ nachgelesen werden. Dazu gibt es auch noch viele andere Geschichten aus der Geschichte.

Vor acht Jahren ist der Arbeitskreis Altes Klingenmünster (AKAK) gegründet worden. Die Heimatforscher, die sich regelmäßig treffen, tauchen gern tief in die Vergangenheit des Dorfs ein, sammeln Fakten, Geschichten und Bilder. Und einmal in Jahr, pünktlich zum vorweihnachtlichen Erlebnistag (19. November), erscheint eine Publikation. Diesmal stammen alle Beiträge von Erich Laux. Der Hobbyhistoriker erzählt die Geschichte von August Merker, Sohn eines Schneidermeisters und Ältester von 13 Geschwistern. Sein inniger Wunsch, ins Kloster zu gehen und Priester zu werden, war zu damaligen Zeiten nicht leicht zu erfüllen. Die Franziskaner nahmen ihn zwar auf, aber er war ihnen nur als Bäcker etwas wert. Erst ein Geistlicher der Salvatorianer, der ebenfalls aus armen Verhältnissen kam, ebnete ihm den Weg. Allerdings nicht ohne Hintergedanken, denn der Missionsarbeit fehlte es an Priestern. Pater Eucharius wurde in Brasilien eingesetzt und galt als fleißig und fromm. Er starb 1931 in Rio de Janeiro.

Die zweitjüngste Schwester des Paters, Maria, zog es ebenfalls ins Kloster. Als Schwester Ermentraut leitete sie in verschiedenen Gemeinden Näh- und Hauswirtschaftsschulen, wirkte auch als ambulante Krankenschwester. Ungefähr wie heute die „Gemeindeschwester plus“, zieht Erich Laux einen Vergleich.

In einer „Kleinen Geschichte der Deutschen Weinstraße“ blendet der Autor auf die Gründung in der Zeit des Nationalsozialismus zurück und beleuchtet die Geschehnisse aus Klingenmünsterer Sicht. Fotos zeigen die Straßen des Dorfs mit Hakenkreuzfahnen geflaggt und Rebenlaub geschmückt. Menschenmengen zu beiden Seiten der Ortsdurchfahrt jubeln Gauleiter Josef Bürckel und seinem Gefolge begeistert zu.

Zuvor waren die Klingenmünsterer er amtlicher Bekanntmachung aufgefordert worden, „die Häuser in guten Zustand zu versetzen, Holzvorräte von der Straße zu entfernen und die alten verunstalteten Reklameschilder abzunehmen“. Vor alle letzteres sorgte für Unmut. Folgsam und schnell hingegen folgte die Gemeinde der Aufforderung, die Straßen „Im Unterdorf“ und „Im Oberdorf“ in „Weinstraße“ umzubenennen. Weiter zurück in die Vergangenheit gehen Erich Laux„ Nachforschungen zu Bestattungen in der Stiftskirche. Im 18. Jahrhundert war die Beisetzung in der Kirche ein Privileg der Pfarrer und Amtmänner mit ihren Familien. Aber gern drängten sich auch andere Menschen vor, um an geweihter Stätte möglichst viel Seelenheil zu erlangen. Der Autor schildert hierzu einen Rechtsstreit.

Info

