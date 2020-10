Ein Bauherr plant in der Rhodter Theresienstraße einen neuen Ausschank. Dafür hat der Gemeinderat nun sein Okay gegeben. Ursprünglich war eine Bewirtung im Gewölbekeller geplant. Doch da es dort kaum möglich war, einen zweiten Rettungsweg zu bauen, entstand die Idee, die bestehenden Räume inklusive einer Ausschankfläche im Freien mit 25 bis 30 Sitzplätzen zu nutzen. Der Ausschankbetrieb, in dem auch örtliche Spezialitäten verkauft werden sollen, soll an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr geöffnet haben, überwiegend in der wärmeren Jahreszeit.