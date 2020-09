Ab Oktober wird die Biotonne im Landkreis Südliche Weinstraße wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus abgeholt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Von Juni bis einschließlich September wurden die Tonnen wöchentlich geleert.

Rein in die Biotonne kommen Gemüse- und Obstschalen, Eierschalen, Brotreste, Essensreste, Knochen in kleinen Mengen, Teebeutel und Kaffeesatz, Reste von Milchprodukten wie Quark oder Käse, Küchenpapier sowie Grünabfälle von Beeten, Bäumen und Büschen, Laub, Unkraut und Rasenschnitt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Bioabfälle nicht in Plastiktüten eingepackt werden dürfen. Auch kompostierbare Plastiktüten sind verboten. Als umweltverträgliche Vorgehensweise, um die Biotonne sauber zu halten, können Bioabfälle in Zeitungspapier eingewickelt oder in Papiertüten gefüllt werden.