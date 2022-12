Im Zuge des laufenden Ausbaus der Edesheimer Ortsdurchfahrt wurden auch die Gehwege erneuert. Es ist kein Jahr vergangen, da ist im nördlichen Bereich der Staatsstraße der Bürgersteig wieder geöffnet worden.

Die Baustelle im Bereich des Bürgersteigs in Höhe des Weingutes Ernst Minges, an der Ecke Staatsstraße/Rhodter Straße, ist nicht zu übersehen. Warnbaken versperren Fußgängern den Weg. Wie die RHEINPFALZ auf Nachfrage bei Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (FWG) erfährt, sind die Arbeiten auf ein beschädigtes Leitungsnetz der Deutschen Telekom zurückzuführen.

Ein Anruf beim Außenstandort des Unternehmens in Frankfurt: Unternehmenssprecher George-Stephen McKinney teilt mit, dass ein Kabel der Telekom im Bereich eines Grünbeets angestochen wurde. Dort sei ein Metallstab in die Erde getrieben worden, wodurch die Kunststoffummantelung des Kabels aufbrach. Da die Pflanzen im Grünbeet notwendigerweise gegossen wurden, drang das Wasser ins Erdreich ein – infolge dessen auch bis an die aufgebrochene Stelle des Kabels. Das Wasser suchte sich dann seinen Weg, etwa auf einer Länge von 60 Metern in Richtung Edenkoben. Dies führte dann zu teilweisen Ausfällen bei einzelnen privaten Internetanschlüssen.

Wie McKinney weiter mitteilt, ist der Schaden am Kabel aber inzwischen behoben und das Netz wieder ohne Einschränkung nutzbar. Es müssten nur noch die Pflastersteine eingesetzt werden, damit der Bürgersteig wieder frei begehbar sein wird.