Die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen Speyer erweitert ihr Angebot um eine neue Wohngruppe, die sich gezielt Jugendlichen mit einem hohen individuellen Betreuungsbedarf widmet. In die neue Intensivwohngruppe „Stay!“ in Annweiler werden bis zu sechs Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren einziehen.

„Diese jungen Menschen haben oft seit frühester Kindheit viele Beziehungsabbrüche erlebt, ihnen fehlen stabile Bindungen“, erklärt Bereichsleiterin Tina Volkens. Die Jugendlichen, die in Annweiler einziehen, mussten zuvor schon oft aus regulären Wohngruppen entlassen werden. „Wir möchten ihnen nun mit intensiver individueller Betreuung einen Ort zum Bleiben geben, an dem sie Vertrauen fassen können“, erklärt sie.

Zum einen sei der Betreuungsschlüssel höher als in einer regulären Wohngruppe, neben Erziehern, Sozialpädagogen und Sozialarbeitern ist auch eine Psychologin Teil des Teams. Zum anderen wird das Betreuungsangebot individuell auf die jungen Menschen ausgerichtet. „Stay!“ arbeitet eng mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Klingenmünster zusammen, bereits seit der Konzeptionsphase der Wohngruppe im vergangenen Jahr findet ein intensiver Austausch statt. Ziel der Betreuung in der Wohngruppe ist es, den Jugendlichen sowohl auf schulisch-beruflicher als auch auf sozialer Ebene neue Perspektiven zu geben. Das Angebot ist bislang einzigartig in der Region. Es liegen schon erste Anfragen von Jugendämtern vor, um Jugendliche in der Gruppe unterzubringen.