Waldkugelbahnen sind der Hit bei Familien. Drei gibt es inzwischen schon in der Pfalz. Nun soll eine weitere hinzukommen. Und die hat noch mehr als nur Kullerspaß zu bieten.

Der Dornröschen-Weg bei Dörrenbach ist besonders bei Familien beliebt, bietet der rund 2,3 Kilometer lange Rundwanderweg doch eine Streckenführung, die auch für kurze Beine geeignet ist, zudem mehrere Sitzgelegenheiten und Picknickplätze – aber vor allem zahlreiche Märchenstationen. Und weil die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ihren Tourismus noch familienfreundlicher machen will, will sie dort noch ein neues Erlebnisangebot schaffen: eine Waldkugelbahn.

Fünf Stationen sollen direkt am Dornröschen-Wanderweg errichtet werden. „Die geplante Kugelbahn soll den Weg um spielerische Elemente erweitern“, heißt es aus der Verwaltung. Die Kugelbahn ist ein Projekt des Regionalen Zukunftsprogramms Rheinland-Pfalz. Bereits im Juni 2025 hatte der VG-Rat beschlossen, die Qualitätswanderwege in der Region durch zusätzliche Erlebnisstationen aufzuwerten. „Ziel ist es, vor allem Familien mit Kindern stärker anzusprechen und die Wanderwege attraktiver zu gestalten“, informiert die Verwaltung.

Kugelbahn wird größer und teurer als geplant

Für die fünf Kugelbahnstationen waren zunächst rund 70.000 Euro eingeplant. Nach ersten Planungen und Kostenberechnungen zeichnete sich jedoch ab, dass die Kugelbahn umfangreicher ausfallen könnte als ursprünglich vorgesehen. Deshalb prüft die Verwaltung derzeit, Mittel innerhalb des Gesamtprojekts neu zu verteilen. Konkret heißt das: Das Budget soll auf rund 106.400 Euro erhöht werden. Denn nach Einschätzung der Verwaltung könnte eine stärkere Investition in die Kugelbahn die Attraktivität des gesamten Wanderprojekts deutlich steigern. Aktuell läuft die Planung dafür.

„Die Ortsgemeinde Dörrenbach wird den Aufbau der Anlage in Eigenleistung umsetzen“, sagt Ortsbürgermeister Sven Krieger. Bedeutet, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger die Stationen im Wald errichten, was Kosten einspart, um den Weg beispielsweise noch um eine weitere Station erweitern zu können.

Hier gibt es weitere Waldkugelbahnen im Pfälzerwald

Und auch der Spielplatz „Im Dornröschengarten“ in der Ortsmitte wird derzeit auf Vordermann gebracht, erzählt Krieger: „Ebenfalls vieles in Eigenleistung.“ Unter anderem wird es bald eine Toilettenanlage, Sitzgelegenheiten und neue Spielgeräte über das Geld aus dem Landesprogramm geben. Der Ortsbürgermeister hofft, dass bis zu den Sommerferien alles erledigt ist und Kinder wieder auf dem Spielplatz toben können.

Die Waldkugelbahn in Wilgartswiesen war die erste in der Pfalz. Foto: Janina Croissant

Die Eröffnung der Kugelbahn am Dornröschen-Wanderweg ist für das ersten Halbjahr 2027 vorgesehen. Wer sich zuvor ein Bild machen möchte, wie so eine Holzkugelbahn im Pfälzerwald aussieht, kann dies in Wilgartswiesen tun. Dort wurde Ende 2024 die Deichenwand-Kugelbahn eröffnet, die seitdem großen Anklang findet. Und auch auf dem Naturspielplatz im Modenbachtal befindet sich eine Kugelbahn. Im nordpfälzischen Stahlberg ging 2025 eine Waldmurmelbahn an den Start, die ebenso wie in Dörrenbach bald entlang eines Walderlebnispfads liegt.