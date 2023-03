Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Kassensystem von Softengine nutzen bereits etliche Geschäfte in der Region. Nun hat die Hauensteiner Software-Schmiede dieses mit einer Waage verbunden. Besonders die überall hervorsprießenden Unverpackt-Läden will das Unternehmen mit seiner Entwicklung erobern. Und dafür hat es schon an passender Stelle den Fuß in der Tür.

Unverpackt-Läden sind im Trend. Ob Landau, Speyer, Karlsruhe oder Neustadt – überall in der Region können Kunden ohne schlechtes Öko-Gewissen einkaufen. Denn