Der Gemeinderat von Herxheimweyher hat am Dienstag den Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet. Der Ort ist eine der wenigen Gemeinden in der Region, die schuldenfrei ist. „Zumindest noch“, erklärt Nicole Derichs, die in der Verbandsgemeinde Herxheim für die Zahlen zuständig ist. „Nimmt sie das geplante Darlehen in Höhe von 950.000 € in diesem Jahr in Anspruch, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1736,75 Euro.“ Der Kredit dürfte hauptsächlich in die Schaffung des geplanten Neubaugebietes Kieseläcker im Norden des Dorfes fließen: 625.000 Euro müssen für die Erschließung des Areals ausgegeben werden, weitere 50000 für neue Straßen in dem Bereich. Bereits im vergangenen Jahr hat die Gemeinde für das Projekt 1,5 Millionen Euro bezahlt.

Ortsbürgermeister Markus Müller hofft, dass es zügig vorangeht, damit die Gemeinde die Grundstücke verkaufen und das Investment wieder rein holen kann. Mit 125.000 Euro schlägt die Erschließung der Stichstraße am Friedhof zu Buche. „Ja, die Stichstraße wird erschlossen, da sie für den öffentlichen Verkehr gewidmet ist und ein Anlieger ein Wohnhaus errichten möchte“, erklärt Müller. 10.000 Euro gibt es für die Ausstattung der Kita, 2000 für eine neue Reckanlage auf dem Spielplatz. Insgesamt 76.000 Euro sind für die Neugestaltung des Dorfplatzes vorgesehen. In dieser Summe inbegriffen ist die Sanierung des Raifeisengebäudes und der Abriss des ehemaligen Kühlhauses. Die dadurch entstandene Freifläche soll gepflastert werden. Im alten Raifeisenlager sollen unter anderem Räume für die Gemeinderarbeiter entstehen.