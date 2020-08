Nach achtwöchiger Bauzeit ist die neue Trinkwasserzuleitung für Roschbach in Betrieb. Somit wird die Gemeinde nun über zwei Leitungen mit Wasser versorgt. Das teilen die Verbandsgemeindewerke Edenkoben mit.

Aufgrund historischer Gegebenheiten wird Roschbach als einzige Gemeinde in der VG nicht durch die Verbandsgemeindewerke Edenkoben mit Wasser versorgt, sondern direkt durch Zweckverband Walsheimer Gruppe.

Bisher war die Wasserversorgung in der Gemeinde nur über eine Hauptleitung gewährleistet. Wäre diese wegen eines Rohrbruchs oder aus anderen Gründen ausgefallen, hätte die Versorgung kurzfristig nicht auf einem anderen Wege sichergestellt werden können. Mit der neuen Leitung wird dieses mögliche Szenario verhindert.

Leitung hat eine Länge von rund 800 Metern

Die neue Leitung liegt neben und unter dem Wirtschaftsweg, der die Straße Am Silberberg in Walsheim und das Neubaugebiet Ost in Roschbach verbindet. Die Leitung mit einer Länge von zirka 880 Metern wurde zu einem geringen Teil in offener Bauweise und zum größeren Teil im Spülbohrverfahren verlegt. Bei dieser Methode wird das Bohrgestänge horizontal im Untergrund verlegt, ohne dass große Graben dafür notwendig sind.

Die Herstellungskosten der neuen Leitung belaufen sich auf rund 180.000 Euro. Es handelt sich um eine Investition des Zweckverbandes für Wasserversorgung Walsheimer Gruppe.