Rund 1500 Viertklässler aus Landau und dem Landkreis SÜW wechseln im Sommer auf eine weiterführende Schule. Manche Einrichtungen können sich vor Anfragen kaum retten.

Im Landkreis Südliche Weinstraße geht im Sommer für 1014 Mädchen und Jungen die Grundschulzeit zu Ende, in der Stadt Landau beginnt für rund 500 Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Ihre Familien haben sich in der Regel schon entschieden, welchen Weg ihr Nachwuchs nun einschlagen soll. Die Schulanmeldungen sind schließlich schon gewesen.

Manche Eltern vergessen die Schulanmeldung

Aber: Die Kreisverwaltung SÜW weiß aus Erfahrung, dass manche Eltern irrtümlich davon ausgehen, dass der Wechsel auf die neue Einrichtung automatisch vonstattengeht. Und zwar meist dann, wenn es für ihr Kind in einer Realschule plus weitergehen soll. „Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass gerade dort bis zu den Sommerferien noch die ein oder andere Anmeldung eingehen wird“, heißt es. Hinzu kommt, dass die Anmeldezahlen aus Neustadt bis vor Kurzem noch nicht vorlagen, weshalb diese auch noch nicht in der Statistik des Kreises berücksichtigt werden konnten.

Die Kreisverwaltung SÜW hält jedenfalls fest, dass die Anmeldezahlen an allen Schulstandorten überwiegend positiv ausfallen. Wenn man die Anmeldezahlen der vergangenen Jahre berücksichtigt, fallen einige Sachen auf.

Hohe Bleibequote an zwei Schulzentren

Erstens gehört das Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern zu den Schulstandorten im Kreis, bei denen der größte Anteil der Fünftklässler aus ihrer eigenen Verbandsgemeinde stammt. 188 von 223 abgehenden Grundschülern in der Verbandsgemeinde gehen künftig in die Kurstadt beziehungsweise bleiben dort, wenn sie von der Böhämmer-Grundschule abgehen. Das sind rund 80 Prozent. Die Jahrgangsstufe 5 bleibt an der dortigen Gemeinsamen Orientierungsstufe von Gymnasium und Realschule zehnzügig. Ähnlich hoch ist die Bleibequote nur in der Verbandsgemeinde Edenkoben, wo von 191 Grundschülern 156 auf das Gymnasium oder die Paul-Gillet-Realschule plus gehen. Beide Einrichtungen verzeichnen schon seit Längerem konstant hohe Anmeldezahlen, weshalb sie an Kapazitätsgrenzen stoßen. Aus diesem Grund soll in diesem Jahr ein Erweiterungsbau in der Nähe des Gymnasiums entstehen.

Rückgang am Pamina-Schulzentrum

Zweite Erkenntnis: Am Pamina-Schulzentrum in Herxheim gab es dieses Jahr 154 und damit wieder weniger Anmeldungen als im Vorjahr. Damals begrüßten die Kollegien des Gymnasiums und der Realschule, die ähnlich wie in Bad Bergzabern in den Klassen 5 und 6 eine Gemeinsame Orientierungsstufe haben, 160 neue Fünftklässler. Das ist insofern auffällig, weil man früher jedes Jahr mehr als 200 Neulinge empfangen durfte. Das war in den Jahren zwischen 2016 und 2021, bevor die Zahlen dann stetig zurückgingen. „Positiv ist aber anzumerken, dass die Anzahl der aus den Verbandsgemeinden Herxheim und Offenbach stammenden Schülerinnen und Schüler seit drei Jahren stetig steigt“, hält die Kreisverwaltung fest. Machten damals noch 38 Prozent der Kinder aus den beiden Verbandsgemeinden den Anteil der Fünftklässler am Pamina-Standort aus, sind es nun 44 Prozent.

Mehr Entscheidungen für Kreisschule

Drittens gibt es auch aus der Verbandsgemeinde Landau-Land eine aus Sicht der Kreisverwaltung erfreuliche Entwicklung. Im Sommer werden 83 Kinder die Grundschulen in Ilbesheim, Billigheim-Ingenheim und Siebeldingen verlassen. 38 von ihnen und damit 45 Prozent haben sich für eine weiterführende Schule im Landkreis SÜW entschieden. „Solch ein Prozentsatz wurde letztmalig im Schuljahr 2020/2021 erreicht.“ In den Jahren danach und davor waren es stets um die 25 Prozent.

Rekord am Landauer OHG

Viertens: Der Anteil der Schüler aus dem Kreis SÜW an den Landauer Schulen bleibt hoch, teilweise mit steigender Tendenz, etwa an der Montessori-Schule, die wie im Vorjahr rund 40 Familien anlockte. Die Maria-Ward-Schule verzeichnet wieder knapp 100 Anmeldungen aus dem Kreis SÜW, wobei nicht alle mangels Plätzen aufgenommen werden konnten. Auffällig ist auch, dass das Otto-Hahn-Gymnasium seit einigen Jahren stets um die 50 Kreiskinder aufnimmt und in diesem Jahr mehr wächst denn je. 140 Anmeldungen – das ist ein neuer Rekord.

Kurz gesagt, bleibt Landau das Hauptziel für „abwanderungswillige“ Kinder aus dem Kreis SÜW. Nach Neustadt wechseln verhältnismäßig wenige Südpfälzer Kinder. Einstellig sind auch die Anmeldezahlen an den Integrierten Gesamtschulen und Realschulen im Landkreis Germersheim. Ein positiver Sonderfall ist die Realschule plus in Hauenstein, in der 26 Anmeldungen aus dem Kreis SÜW vorliegen.

Sonderfall Realschule Maikammer

Eine fünfte Botschaft geht aus den Unterlagen des Landkreises hervor. Dort wird positiv festgehalten, dass die Schülerzahlen an der Realschule plus Maikammer-Hambach erheblich angestiegen sind. „Im Vergleich zum Vorjahr liegen aktuell 15 Schulanmeldungen mehr vor, was die dortige Vierzügigkeit seit dem Schuljahr 2025/2026 bestätigt.“ Allerdings machen SÜW-Schüler nur einen geringen Teil der Schülerschaft aus. Von den 91 Anmeldungen stammen 13 aus dem Kreis, in den Vorjahren waren es auch mal nur 5 oder 9.

Sechstens sind auch an den weiterführenden Schulen in Landau einige Schwankungen zu beobachten. Einen stärkeren Rückgang gibt es am Max-Slevogt-Gymnasium, wo in den vergangenen drei Jahren jeweils um die 130 Fünftklässler begrüßt wurden. Dieses Mal werden „nur“ rund 100 Neulinge erwartet. Ein Auf und Ab geht es auch an der Konrad-Adenauer-Realschule plus, wo dieses Mal 107 Anmeldungen registriert wurden, im Vorjahr waren es 123, in den Jahren davor 105 (Sommer 2024) und 126 (Sommer 2023).

Info

Die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen im Kreis SÜW: Alfred-Grosser-Schulzentrum (204 Kinder), Realschule plus in Annweiler (60), Pamina-Schulzentrum Herxheim (154), Gymnasium Edenkoben (149), Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben (130), Gebrüder-Ulrich-Realschule plus Maikammer-Hambach (91), Trifels-Gymnasium Annweiler (86).



Die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in der Stadt Landau: Eduard-Spranger-Gymnasium (102 Anmeldungen), Max-Slevogt-Gymnasium (103), Otto-Hahn-Gymnasium (140), Maria-Ward-Schule (181 Anmeldungen, 165 Aufnahmen), Integrierte Gesamtschule (209 Anmeldungen, 112 Anmeldungen), Konrad-Adenauer-Realschule plus (107), Montessori-Schule (91 Anmeldungen, 67 Aufnahmen).