Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Offenbach soll kein Bauplatz mehr zu lange brachliegen. Die Gemeinde möchte mit einer neuen Steuer die Eigentümer dazu animieren, Wohnraum zu schaffen.

Max Mustermann kennt jeder in Deutschland. In der Südpfalz gehört dieser fiktive Bürger zu jener Gruppe von Menschen, die einen Bauplatz im Ort haben, aber nichts damit anzufangen wissen. Die Gründe sind unterschiedlich. Max Mustermann zum Beispiel hat zwar Kinder, für die das Grundstück infrage kommen könnte. Sie sind aber schon erwachsen und wohnen weiter weg. Sie haben also keine Ambitionen, den Bauplatz in der Heimat zu nutzen, weshalb sich auf dem elterlichen Grundstück nichts rührt. Und so lange keine Eile geboten ist, wird sich daran nichts ändern. Erst recht nicht, wenn die Eigentümer einen Hintergedanken haben. Konkret: Wenn sie darauf spekulieren, dass ihr Grund und Boden an Wert gewinnt. Davon versprechen sie sich nämlich mehr als von den üblichen Zinsen auf der Bank. Doch eben dieser Max Mustermann erfährt jetzt, dass er in einem südpfälzischen Ort bald mehr zahlen muss für sein ungenutztes Bauland. Die Grundsteuer C macht es möglich.

Was sich durch die neue Steuer versprochen wird

Kommunen können ab dem Jahr 2025 Eigentümer von baureifen Grundstücken stärker zur Kasse bitten. Sie sollen dadurch angeregt werden, tätig zu werden und auf ihren freien Grundstücken ein Haus zu setzen. Zur Not können sie den Wohnraum ja vermieten. Oder das Gelände andernfalls an Bauwillige verkaufen, so die Idee des Ganzen. In der Südpfalz gibt es bereits Absichtserklärungen, von dieser neuen Option Gebrauch zu machen, etwa in Landau. Dort ist sie für Oberbürgermeister Dominik Geißler „ein weiterer Baustein, um Wohnraumpotenziale in der Stadt nutzbar zu machen“, heißt es vonseiten der Pressestelle. In Offenbach dagegen sind die Verantwortlichen schon einen Schritt weiter. Dort wurde kürzlich Nägel mit Köpfen gemacht: Die neue Steuer ist beschlossene Sache, weil sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen hat.

Ortsbürgermeister Axel Wassyl erhofft sich von der neuen Grundsteuer, dass sie Grundbesitzer zum Denken anregt, sie dazu bewegt, Baulücken im Ort zu schließen. Wie viele baureife Grundstücke in seiner Gemeinde brachliegen, kann er zwar nicht beziffern. Er kenne aber Bauplätze, die seit einer gefühlten Ewigkeit ungenutzt geblieben seien. „Manche werden für die Kinder zurückgehalten, das ist nachvollziehbar. Wenn aber auch nach über 30 Jahren auf dem Grundstück nichts geschieht, kann davon nicht die Rede sein.“