Eine neue Sonderausstellung startet ab Sonntag, 26. Juni im Museum in Edenkoben. Dabei will die Künstlerin Inge Oelker unter anderem zeigen „was meditatives Malen/Zeichnen mit Körper und Seele macht“ und dass man dies nur durch eigenes Tun erspüren könne. Oelker zeigt bis einschließlich 18. September in eindrucksvollen und farbenprächtigen Bildern im Speicher des Museums für Weinbau und Stadtgeschichte in Edenkoben, wie mit dieser Technik Kunstwerke entstehen.

Die Sonderausstellung „Sublimalyse – Eine Reise mit Stift und Farbe“ wird am Sonntag, 26. Juni, um 15 Uhr im Speicher des Museums eröffnet. Im Laufe des Ausstellungszeitraums wird Inge Oelker immer wieder anwesend sein und interessierten Besuchern gerne eine Einführung in ihr Wirken und das Thema geben. Außerdem sind Workshops geplant; die Termine werden kurzfristig bekannt gegeben.

Infos

Alle Informationen gibt es auch im Internet unter www.museum-edenkoben.de.