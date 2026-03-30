Aus Platzgründen soll in Insheim eine neue Grundschule am Ortsrand gebaut werden. Doch dagegen regt sich Widerstand. Manche Bürger fürchten gar um die Sicherheit der Kinder.

In Insheim ist eine Debatte um den Standort der neuen Grundschule entbrannt. Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Planungen für einen Neubau nahe des Dorfgemeinschaftshauses und des Sportplatzes weiterzuverfolgen. Eine Bürgerinitiative (BI) fordert hingegen eine erneute Prüfung und sammelt Unterschriften für die Prüfung alternativer Standorte.

Sie betont, nicht gegen den Schulneubau zu sein. Ziel sei vielmehr ein sicherer, geeigneter und langfristig tragfähiger Standort für Grundschüler – unter Berücksichtigung der Anwohner und des Dorflebens, sagt BI-Gründer Fabian Wilhelm der RHEINPFALZ. „Wir können das nicht nachvollziehen“, sagt er mit Blick auf die Ratsentscheidung.

Aktuell besuchen nach Angaben der Verwaltung 83 Kinder die Insheimer Grundschule. Der Schulentwicklungsplan prognostiziert in den kommenden Jahren rund 113 Schüler, erklärt die Ortsbürgermeisterin der rund 2200 Einwohner zählenden Gemeinde, Tanja Treiling ( FWG). Ein Grund, warum nach Einschätzung der Verwaltung der bisherige Standort in der Hauptstraße, wo sich auch die Feuerwehr befindet, langfristig nicht mehr geeignet ist. Auch sind Teile der Gebäude stark sanierungsbedürftig. Der Schulbetrieb verteilt sich auf drei Gebäude und zwei Schulhöfe, die Flächen sind begrenzt, die Kosten wären immens.

Am bisherigen Standort in der Insheimer Ortsmitte , wo sich auch die Feuerwehr befindet, ist für einen Neubau der Schule zu wenig Platz. Foto: Iversen

Hinzu kommt: Ab dem Schuljahr 2029/30 haben alle Kinder Anspruch auf eine Betreuung von bis zu 8 Stunden täglich. Angesichts steigender Schülerzahlen und der stufenweisen Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes ab 2026 komme der bisherige Standort nicht mehr infrage. Was mit den bisherigen Schulräumen passieren soll, ist unklar.

Apropos Anspruch: Bei der katholischen Kirche entsteht in Insheim derzeit auch eine neue Kindertagesstätte, um den Rechtsanspruch auf durchgehende Betreuung zu erfüllen. Die bestehende Kita reicht dafür nicht aus. Die Kosten hierfür liegen laut Ortschefin bei 7,7 Millionen Euro. Der Zuschuss betrage rund 2,7 Millionen Euro.

Rat für Standort am Dorfgemeinschaftshaus

Grundlage für die Diskussion über den neuen Standort der Grundschule war eine Machbarkeitsstudie der Werkgemeinschaft Landau. Die im Raum stehenden Optionen wurden miteinander verglichen. Das Ergebnis: Mit 11 Ja-Stimmen (FWG und Grüne) bei 6 Gegenstimmen (CDU und SPD) sprach sich der Rat dafür aus, die Planungen für einen Neubau auf dem Schotterplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, der derzeit als Parkplatz dient, fortzuführen. CDU und SPD favorisieren einen Alternativstandort in der Kandeler Straße. Zudem wurde mit 16 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme beschlossen, die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens zu prüfen.

Trotz des Ratsbeschlusses wächst die Kritik am Standort. Die BI nennt mehrere Gegenargumente. Für viele Kinder verlängere sich der Schulweg – teils entlang von Feldwegen ohne Gehwege. Landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren oder Mähdrescher erhöhten aus Sicht der Initiative das Risiko. Auch die Parksituation am Dorfgemeinschaftshaus gilt als angespannt. Schon bei Veranstaltungen oder Fußballspielen sind Parkplätze knapp, der Schulbetrieb könnte dies verschärfen. Die BI rechnet auch mit mehr Bring- und Holverkehr, weil Eltern aufgrund längerer Wege häufiger das Auto nutzen könnten.

Werden Vereine behindert?

Vorgesehen ist – den jetzigen Plänen zufolge – , das Dorfgemeinschaftshaus teilweise in den Schulbetrieb einzubinden, etwa als Sporthalle oder Mensa. Die BI befürchtet dadurch Einschränkungen für Vereine und Veranstaltungen. Das Dorfgemeinschaftshaus sei ein zentraler Treffpunkt, sagt Fabian Wilhelm. Eine schulische Nutzung könnte das Dorfleben beeinträchtigen. Die aktuelle Verkehrsinfrastruktur rund um den Sportplatz sei nicht für eine Schule geeignet: „Um das einzurichten, würden zusätzliche Kosten entstehen.“

Hinzu kommt: Das Dorfgemeinschaftshaus wurde vor wenigen Jahren umfassend saniert. Die Ortsgemeinde erhielt dafür rund 1,5 Millionen Euro Fördermittel des Landes aus der Dorferneuerung, verbunden mit einer Zweckbindung von 25 Jahren. Würde das Gebäude nun überwiegend schulisch genutzt, könnte dies als Zweckänderung gelten, warnen Kritiker. Nach einer Vorprüfung wäre eine teilweise Rückforderung möglich. Deren Höhe ist offen, könnte aber rund eine Million Euro betragen, da die Zweckbindung erst seit 2018 läuft.

Alternativstandort an der Kandeler Straße

Als Alternative wird ein gemeindeeigenes Grundstück in der Kandeler Straße diskutiert, das ebenfalls in der Machbarkeitsstudie untersucht wurde. Befürworter, darunter die BI, verweisen auf ausreichend Platz für Schulgebäude, Sporthalle, Mensa sowie Hof- und Parkflächen. Erweiterungen seien möglich. Zudem könne am Zeppelinplatz eine Hol- und Bringzone eingerichtet werden, um den Verkehr zu bündeln und sicherer zu gestalten.

Ortsbürgermeisterin Tanja Treiling sagt, sie habe Verständnis für beide Positionen. Sie habe sich auch mit Vertretern der BI ausgetauscht, um sich über die Bedenken zu informieren. Vor konkreten Bauplanungen seien weitere Schritte nötig. Erst anschließend könnte die Gemeinde einen Förderantrag für den Schulneubau beim Land stellen.