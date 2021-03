Eine Prüfung hat ergeben, dass der Notausgang des Dorfgemeinschaftshauses in Birkweiler nicht den rechtlichen Bestimmungen entspricht. Deswegen soll nun an der Nordseite der Halle eine neue Fluchtmöglichkeit entstehen. Der Ortsgemeinderat hat die Aufträge für die Bauarbeiten erteilt. 7200 Euro sind veranschlagt. „Es ist eine Forderung, der wir nachkommen müssen“, sagt Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer wenig begeistert. An dem alten Notausgabe habe sich 38 Jahre lang niemand gestört.