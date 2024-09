Der Verein Südliche Weinstraße hat eine aktualisierte Auflage der Radkarte „Radwandern Südpfalz“ aufgelegt, die Radfahrern eine zuverlässige Orientierungshilfe für Touren durch die Region bietet, heißt es in einer Mitteilung.Insgesamt umfasst die Karte 33 laut Mitteilung beschilderte Radwege- und Rundtouren, die die wichtigsten Ost-West- und Süd-Nord-Verbindungen der Region abdecken. Diese führen von der flachen Rheinebene mit Städten wie Speyer, Germersheim und Karlsruhe über die sanft gerundeten Weinberge entlang der Südlichen Weinstraße bis hin zu den von Felsentürmen gesäumten Tälern des Pfälzerwaldes um Dahn und Hauenstein.

Zu den bekanntesten Routen gehören der Radweg Deutsche Weinstraße, der Kraut- und Rüben-Radweg, der Queichtalradweg, der Klingbachradweg sowie der grenzüberschreitende Pamina-Radweg Lautertal, der Deutschland und Frankreich verbindet. Zusätzlich bietet die Karte Informationen zu den Bahnhöfen entlang der Strecken. Diese Angaben erleichtern es Radfahrern, ihre Touren flexibel zu planen und Teile der Strecke bequem mit der Bahn zu kombinieren. „Die Radwege in der Südpfalz sind nicht nur ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen, sondern auch für unsere Einheimischen von großer Bedeutung“, betont Landrat Dietmar Seefeldt. „ Laut der aktuellen Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) boomt der Radtourismus in Deutschland. Rund 37 Millionen Deutsche nutzen regelmäßig das Fahrrad, und 3,6 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr eine Radreise unternommen.

Erstklassiges Ziel für Radurlauber

Im Vorgriff auf die geplante „Radreiseregion Pfalz“ wurden ausgewählte Rundtouren in der neuen Karte bereits mit neuen Routenlogos versehen. „Im kommenden Jahr wird der Landkreis Südliche Weinstraße die Radwege nach den Hinweisen für die wegweisende Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz (HBR) neu beschildern“, erklärt Uta Holz, Geschäftsführerin des Südliche Weinstraße. „Unsere aktualisierte Radkarte enthält sowohl die alten als auch die neuen Routenlogos, sodass sich Radfahrer in der Übergangsphase problemlos orientieren können.“

Die entstehende „Radreiseregion Pfalz“ ist ein gemeinsames Projekt der Pfalz Touristik und mehrerer pfälzischer Landkreise und Städte, das darauf abzielt, die Pfalz als erstklassiges Ziel für Radurlauber zu etablieren. Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz an qualitativ hochwertigen Radwegen zu schaffen, das sowohl für Genussradler als auch für sportlich ambitionierte Radfahrer attraktiv ist. Durch die Harmonisierung der Beschilderung und das Angebot vielfältiger Touren soll die Region bekannter gemacht werden.

Info

Die Radkarte „Radwandern Südpfalz“ ist ab sofort für 2 Euro bei der Zentrale für Tourismus Südliche Weinstraße e. V. in Landau, bei allen Büros für Tourismus der SÜW sowie im SÜW Onlineshop unter www.suew-shop.de erhältlich.