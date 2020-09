Am Standort Annweiler des Klinikums Landau/SÜW eröffnete zum 1. September eine endokrinologische Privatambulanz. Das Fachgebiet beschäftigt sich mit den inneren Drüsen, die Hormone produzieren. Hormonelle Störungen können Ursache verschiedener Krankheiten sein.

Denn Hormone regulieren sämtliche Organfunktionen und Stoffwechselprozesse. Sie tragen so zur wesentlichen Befindlichkeit des Menschen bei. Zum Behandlungsgebiet gehören neben seltenen Hormonerkrankungen wie auch häufig auftretende Krankheiten wie Osteoporose, Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen und hormonelle Veränderungen im Alter. Geleitet wird die Ambulanz vom leitenden Oberarzt der Inneren Medizin der Klinik Annweiler, Thomas Kunt. Der Internist mit dem Schwerpunkt Endokrinologie lehrt an der Johannes-Gutenberg-Uni in Mainz und hat Athleten im Olympiastützpunkt und andere internationale Leistungssportler mit Typ-1 Diabetes betreut. „Die endokrinologische Beratung bietet einen weit gefächerten Einsatzbereich, auch zur Abklärung unerklärter chronischer Müdigkeit oder Gewichtszunahme“, so Kunt. Oft werde mit anderen Fachbereichen zusammengearbeitet, etwa mit Frauenärzten bei der Betreuung von hormonell bedingten Risikoschwangerschaften.

Zunächst werden privatärztliche Leistungen angeboten. Eine Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz ist angestrebt, um das Leistungsspektrum auch über die gesetzliche Krankenversicherung anbieten zu können. Auch stationäre Behandlungen sind möglich.

Kontakt