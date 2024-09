Eine Fachärztin wird kommendes Jahr eine neue Praxis in Edenkoben eröffnen. Es handelt sich um eine Rheumatologin beziehungsweise Internistin, die bisher eine Praxis in der Südpfalz hatte. Sie wird im zweiten Obergeschoss des Rathauses unterkommen. Also dort, wo schon früher mal eine Arztpraxis war, bevor nach deren Schließung die Räume umgenutzt wurden. Dort haben seither der Stadtbürgermeister und seine Beigeordneten sowie das Sekretariat ihre Büroräume. Diese werden nun in den ersten Obergeschoss verlegt. Der Stadtrat Edenkoben hat mit seinem jüngsten Beschluss den Weg dafür freigemacht und damit die Ausgaben in Höhe von 80.000 Euro bewilligt, welche durch den Umbau und die Renovierung des ersten Obergeschosses anfallen werden. So müssen dort unter anderem die Toiletten saniert sowie teilweise Böden und Decken erneuert werden. Der Mietvertrag mit der Ärztin ist laut Stadtchef Daniel Poth (FWG) bereits in der Amtszeit seines Vorgängers Ludwig Lintz (CDU) abgeschlossen worden.