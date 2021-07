In der Völkerstaße in Hainfeld werden drei Parkbuchten eingerichtet. Dort darf von 8 bis 18 Uhr maximal drei Stunden lang geparkt werden, außerhalb dieses Zeitfensters gibt es keine Einschränkungen. In der Kirchgasse gilt ein eingeschränktes Halteverbot, da wegen der geringen Straßenbreite ohnehin ein Parkverbot besteht. Die Restfahrbahnbreite läge bei einer eventuellen Markierung von Stellplätzen unter dem Mindestmaß von drei Metern. Die Maßnahmen wurden kürzlich vom Gemeinderat beschlossen. Sie sind Teil eines Parkkonzepts, das auch in der Straße Zum weißen Kreuz und auf einem Teilabschnitt der Weyherer Straße als Pilotprojekt getestet werden soll.