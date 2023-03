Die Minigolfanlage in der Parkanlage im Stöckelfeld in St. Martin ist in die Jahre gekommen und soll ersetzt werden.

Die vorhandene Anlage, die gleichzeitig mit der Einweihung des Ferien- und Freizeitgebiets im Stöckelfeld in Betrieb genommen wurde, ist nur noch schwer bespielbar. Statt einer Reparatur im Bestand soll nun eine neue Miniaturgolfanlage installiert werden. Miniaturgolf ist eine Form des Bahnengolfs und deshalb vergleichbar mit Minigolf, allerdings in kleinerem Maßstab. Die Bahnlänge beträgt 6,25 Meter bei einer Bahnbreite von 90 Zentimetern und einem Zielkreis mit einem Durchmesser von 1,40 Meter. Die Bahnen, die Turniersportmaße haben, werden aus Massivbeton hergestellt. Attraktive Hindernisse runden die Bahnen ab. Laut den ersten Angeboten liegen die Kosten für zwölf Bahnen bei rund 50.000 Euro. Inklusive der notwendigen Abriss- und Tiefbauarbeiten werden die Gesamtkosten auf 75.000 Euro geschätzt. Durch eine zeitgemäße Miniaturgolfanlage, erhofft sich die Ortsgemeinde, die Attraktivität des Kropsbachparks und den Zuspruch zum angrenzenden CaFee Zauber zu erhöhen.