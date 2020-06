An der wiederhergestellten Kaltenbachbrücke in Kleinfischlingen soll nächste Woche eine Linde gepflanzt werden, berichtet Ortsbürgermeisterin Regina von Nida. Ein „liebenswerter Mitbürger“, der ungenannten bleiben möchte, habe einen massiven Holztisch und drei Holzbänke gefertigt und der Gemeinde geschenkt. Eine Bank soll in der Nähe des Waschplatzes an der Kaltenbachbrücke aufgestellt werden. Der Tisch und die zwei weiteren Bänke werden entlang des Radweges bei der Streuobstwiese ihren Platz finden. Aufgestellt werden sie ebenfalls in der kommenden Woche.