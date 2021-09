In den kommunalen Kitas Sternenstaub und Kugelstern in Edenkoben können neuerdings mehr Mädchen und Jungen verpflegt werden, 115 statt bisher 80. Möglich macht das die neue Edelstahlküche. Das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Damit wird ein wesentlicher Punkt des Kita-Zukunftsgesetzes erfüllt, die seit Sommer gilt. Seitdem haben Eltern von Kita-Kindern einen Anspruch auf eine siebenstündige Betreuung inklusive einer Verpflegung ihrer Sprösslinge.