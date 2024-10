Hannah Satter ist die 20. Kastanienprinzessin im Trifelsland. Die Lehramtsstudentin möchte die Schönheit der Region nach außen tragen.

Hannah Satter erhielt am Samstag zur Eröffnung des Keschdefests aus den Händen ihrer Vorgängerin, Lucia I., die hoheitlichen Insignien überreicht: Diadem, Zepter und Schärpe. Da es ihren Vornamen unter den bisher gekürten Repräsentantinnen bereits zum zweiten Mal gibt, wird sie nun ein Jahr lang als Hannah II. auf zahlreichen Veranstaltungen bis weit ins Land hinein die Region um Annweiler im Zeichen der für die Landschaft symbolträchtigen Frucht vertreten und anpreisen.

Vom Management in die Grundschule

Die neue Kastanienprinzessin ist 25 Jahre alt und mit Annweiler eng vertraut, denn sie ist in der Trifelsstadt aufgewachsen. Nach dem Abitur 2018 am Trifels-Gymnasium begann sie zunächst ein theoriebelastetes Management-Studium, was der jungen Frau, die sich gerne dem abwechslungsreichen Leben unter Menschen hingezogen fühlt, auf die Dauer nicht mehr zusagte.

Der Entschluss zur Veränderung kam mit einem freiwilligen Praktikum an der Grundschule in Annweiler. Seither belegt Hannah an der Uni Landau ein Pädagogik-Studium speziell für das Lehramt an Grundschulen. Das bereitet ihr viel Freude, sodass sie sich gelegentlich an der Schule in Annweiler als Vertretungslehrerin einsetzen lässt.

Mama gab den Impuls

Um ihre Kasse etwas aufzubessern, engagiert sie sich nebenher in der Gastronomie. An Wochenenden hilft sie in St. Martin gerne bei einem Weingut am Ausschank aus. Von öffentlichen Verkehrsmitteln hat sich Hannah unabhängig gemacht. Schon länger hat sie den Führerschein und besitzt ein eigenes Auto.

Wie kam Hannah auf den Gedanken, sich der Bewerbung um die neue Kastanienprinzessin zu stellen? Sie hegte schon seit Längerem den Wunsch nach diesem erlebnisreichen, verantwortungsvollen Ehrenamt. Sie wusste um das Selbstbewusstsein, wofür man belohnt wird, um die Weltoffenheit, die Vertrautheit in der Nähe zum Publikum und wartete auf die passende Gelegenheit. Diese ergab sich, als das Büro für Tourismus eines Tages die Bewerbungsmöglichkeit in den Medien veröffentlichte. „Mach doch mit“, forderte Mama Astrid ihre Tochter ohne Umschweife auf.

Prinzessin als Karnevalistin

Es folgte ein Gespräch mit Geschäftsleiterin Christina Abele bei Verbandsbürgermeister Christian Burkhart. Hannah wurde in den Kreis der Kandidatinnen aufgenommen. Wie viel es gewesen sind, ließ sich nicht erfahren.

Die wenige Freizeit, die das Studium zulässt, verbringt Hannah Satter gewöhnlich bei den Vorbereitungen der Karnevalisten für die neue Kampagne, denn sie ist bereits seit Kindheitstagen bei den „Bockstallesiern“ in Annweiler aktiv. Sie beginnen jährlich bereits im Mai. Hannah trainiert eine der Kindertanzgruppen, wirkt aktiv in der Schautanzgruppe mit und betreut eine der vorgesehenen Büttenreden.

„Möchte neue Menschen kennenlernen“

In ihrer Freizeit unternimmt die Südpfälzerin entspannende Spaziergänge und Wanderungen. Sie geht auch gerne aus, vornehmlich auf Weinfeste und regionale Veranstaltungen.

Hannah II. will sich ihrem neuen Amt mit Engagement und Pflichtbewusstsein widmen. „Ich möchte viele schöne Eindrücke mitnehmen“, sagt sie. „Ich möchte neue Menschen kennenlernen und freue mich auf die Gelegenheiten, die Schönheit unserer Region, der ich mich verbunden fühle, nach außen tragen zu dürfen.“